Trump, Kevin Hassett'den "potansiyel Fed başkanı" olarak bahsetti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankası'nın (Fed) potansiyel başkanı olarak tanımladı. Trump, yeni Fed başkanını gelecek yıl açıklayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankasının ( Fed ) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.

Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.

Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu program öncesinde katıldığı kabine toplantısında, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtmişti.

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." demişti.

Basın mensuplarının sorusuna karşılık Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini ve sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yanı sıra birçok kişinin dahil olduğunu dile getirmişti.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
