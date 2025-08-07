Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

Dolar endeksi, temmuzda yüzde 3,5 yükselerek Başkan Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesinden bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydederken, ABD ekonomisine yönelik veriler ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz politikasına ilişkin beklentiler, dolar endeksinde yükselişi destekledi.

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle yıl genelinde düşüş eğilimi göstermişti. Dolar endeksinde görülen bu düşüşte, Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberler, Fed'in ABD ekonomisindeki büyüme risklerine karşı faiz indirimine gideceğine dair öngörüler, Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırması etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİ TEMMUZDA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ TEST ETMİŞTİ

Analistler, dolardaki değer kaybının yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü baskıya sebep olduğuna işaret ediyor. Dolar endeksi, bu gelişmelerle temmuz ayının başında 96,4 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

DOLAR ENDEKSİ TEMMUZUN İKİNCİ YARISINDA YÜKSELDİ

Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi, temmuz ayının özellikle ikinci yarısından itibaren yükselişe geçti. Böylece temmuzda yüzde 3,5 yükselerek 100 seviyesine ulaşan endeks, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş göstermiş oldu. Ayrıca dolar endeksi, mayıs ayından bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerini de test etmiş oldu.

ABD'de geçen ay açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin hala gücünü koruduğuna işaret etmesi, dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu. Burada özellikle ABD'de istihdam piyasasının iyileşmeye devam etmesi ve ekonomik verilerin istikrarlı büyümeyi yansıtması önemli rol oynadı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DOLARI DESTEKLEDİ

Fed'in faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söylemesi de doları diğer para birimleri karşısında destekledi. Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman, yaptığı değerlendirmede, doların yılın ilk yarısında 1970'lerden bu yana en kötü performansını gösterdiğini belirtti.

ABD'de ağustosta açıklanan temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisiyle beklentiler tersine dönmüş olsa da hazirana ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisinin genel olarak beklentilerden daha iyi olduğunu ve büyük belirsizliğe rağmen yavaşlayan ancak yine de sağlam bir ekonomi tablosu çizdiğini dile getiren Chapman, "ABD'nin fiili gümrük vergisi oranları Trump'ın iktidara gelmesinden önceki seviyeye göre hala çok yüksek ancak son dönemdeki ticaret anlaşmaları riskleri azalttı ve görünüm 2 Nisan'a göre belirgin şekilde daha iyi." dedi.