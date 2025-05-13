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Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu

Trump, yeni vergi indirimini
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu belirterek, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak" dedi.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, yatırım forumunda konuştu.

"ÇİN, ABD İLE TİCARETE AÇILMAYI KABUL ETTİ"

Trump, geçen hafta İngiltere ile tarihi bir anlaşma yaptıklarına işaret ederek, Çin ile de "çığır açan" bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Çin'in ABD ile ticarete açılmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Bunu yapmak zorundalar, bu yüzden ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump: ABD Tarihinin En Büyük Vergi İndirimi Eşinde

"BAŞARIRSAK ÜLKEMİZ ROKET GİBİ OLACAK"

Trump, Kongre'nin "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu vurgulayarak, "Bunu başarmak için iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz ve eğer başarırsak, ülkemiz roket gibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"PİYASALAR DAHA DA YÜKSELECEK"

ABD borsalarındaki yükselişe değinen Trump, bunun süreceğini savundu. Trump, beş hafta önce "Satın almak için harika bir zaman." dediği için eleştirildiğini anımsatarak, "Şimdi beni artık eleştirmiyorlar. İnsanlar dinlemeliydi, ama çok daha yükseğe çıkacak." dedi. ABD'de bir "yatırım ve istihdam patlaması" olduğunu dile getiren Trump, daha önce buna benzer bir şey görülmediğini, "gelecek kurmak ve servet edinmek" için kendi yönetimindeki ABD'den daha iyi bir yer olmadığını öne sürdü.

CUMHURİYETÇİLER VERGİ TASARISINI SUNMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu. Yasa tasarısının gelecek haftanın sonuna kadar geçirilmesi ve 4 Temmuz'a kadar da ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulması hedefleniyor.

Trump: ABD Tarihinin En Büyük Vergi İndirimi Eşinde

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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