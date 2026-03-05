Haberler

Alanya'da tropikal meyve üreticilerine iyi tarım uygulamasına yönelik eğitim verilecek

Alanya'da tropikal meyve üreticilerine iyi tarım uygulamasına yönelik eğitim verilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Tropikal Meyve Üreticileri Birliği, üreticilere iyi tarım uygulamaları ve pestisit kalıntıları konularında eğitim verecek. Proje, uluslararası pazarlarda rekabeti artırmayı amaçlıyor.

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticilerine iyi tarım uygulaması ve pestisit kalıntılarına yönelik eğitim vereceklerini söyledi.

Hüddoğlu, birlik ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğe üye üreticilerin ürünlerinin daha iyi şekilde değerlendirilmesi ve daha iyi pazarlanması için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Tropikal Meyvelerde GlobalGAP ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bunun sektörün geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir adım olacağını ifade eden Hüddoğlu, proje sayesinde üreticilerin ürünlerinin hem uluslararası üretim standartlarına ulaşacağını hem de dünya pazarlarında daha güçlü şekilde yer almasının önünün açılacağını vurguladı.

Proje kapsamında üreticilere danışmanlık hizmetleri, iyi tarım uygulamaları programı ve kapsamlı eğitimler verileceğini anlatan Hüddoğlu, şunları kaydetti:

"İlk etapta 25 üreticimiz 3-4 ay sürecek eğitim ve programdan sonra belgelerini alacaklar. Daha sonra da yeşil dönüşüm ve dijital tarım konularında eğitimler verilecek. Tüm bu belgeler ve eğitimler, ilçemizde yetişen mango, avokado, pitaya, papaya ve diğer tropikal ürünlerin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri görmesi için çok önemli."

Avrupa Birliğinin özellikle GlobalGAP sertifikasını üreticilerden çok talep ettiğine dikkati çeken Hüddoğlu, üreticilerin bu sertifikadan sonra ürünü pazarlamasında ve ürünün kalitesinde sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Hüddoğlu, GlobalGAP sertifikasının gıda güvenliği, izlenebilirlik, çevreye duyarlı üretim ve tüketici sağlığının korunması anlamına geldiğine işaret etti.

BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Atalay ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılan hibelerin, bölgedeki mikro işletmelere, kooperatiflere ve üretici birliklerine destek olması açısından önemli olduğunu belirterek, ikisi Alanya'da toplam 14 projenin destek aldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Uyuşturucu testi negatif çıkan belediye başkanından açıklama var
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı