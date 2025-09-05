Trendyol, "Yarının Köyleri" projesini 80. BM Genel Kurulu'nda anlattı

Trendyol, teknoloji ve dijitalleşmeyle kırsal bölgelerde fırsat eşitliği sağlamak, kadınları ve gençleri teknolojiyle güçlendirmek, girişimciliği ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kırsal alanlarda yürüttüğü "Yarının Köyleri" projesini, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle ilgili detaylar, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı" panelinde paylaşıldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ve BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü, UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktör Yardımcısı Nick Rene Hartmann üstlendi.

Dijital merkezlerde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim

Bugüne kadar Adana'nın Kürkçüler, İzmir'in Ulamış, Sakarya'nın Taraklı ve Diyarbakır'ın Bağıvar köylerinde kurulan "Yarının Köyleri" dijital merkezleri, kısa sürede kırsalda yer alan toplulukların gelişmesine büyük katkı sağladı.

İzmir Ulamış'ta arıcılıkla uğraşan bir aile, aldığı dijital eğitimlerin ardından kendi markasını kurarak üç kovanla başladığı üretimi 400 kovana çıkarırken, Adana Kürkçüler'de eğitim alan öğrencilerin kurduğu robotik takımı, geniş çaplı uluslararası robot olimpiyatlarında çok sayıda takımı geride bırakarak kasım ayında İtalya'da gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

"Yarının Köyleri" girişimcilerinin ürünleri yalnızca kendi çevrelerinde değil, Türkiye genelinde de satılan, Azerbaycan, Orta ve Doğu Avrupa ile Körfez ülkelerine ihraç edilen markalara dönüştü.

Dijital merkezlerde bugüne kadar 4 bine yakın kişi eğitimlerden yararlandı. Yarının Köyleri Sosyal Etki Analizi sonuçlarına göre, pilot köylerdeki akıllı tarım uygulamaları sayesinde sulamada verimlilik yüzde 28 arttı, pestisit kullanımı yüzde 30 azaldı.

Merkezlerde edindikleri deneyimleri diğer köylere taşıyan katılımcılar, dayanışma kültürünü güçlendiren gönüllü bir ağ oluşturdu.

Projede bir diğer önemli adım da Trendyol'un platformu üzerinden açılan "Yarının Köyleri Butiği" oldu. Yüzlerce yerel ve bölgesel ürün bu sayede milyonlarca müşteriyle buluşuyor.

Kadın üreticilerin el emeği, yerel tarım ürünleri ve kültürel tasarımlar, ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlük kazanıyor. Ayrıca, proje kapsamında işini kurmuş veya büyütmüş girişimciler, Yarının Köyleri Butiği'nde işlerini daha fazla geliştirmek için birçok destekten faydalanıyor.

Panelde Şeyma Aydıner'in ürettiği doğal giyim ve tekstil ürünlerini, Adana Kürkçüler Dijital Merkezi'nde aldığı eğitimlerle Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine kadar nasıl ulaştırdığına yer veren başarı hikayesinin videosu da katılımcılarla paylaşıldı.

"BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" katkı

"Yarının Köyleri" projesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na, amaç 4 "Nitelikli Eğitim", amaç 5 "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve amaç 8 "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" kapsamında katkı sunuyor.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, gençlerin dijital beceriler kazanması, akıllı tarım uygulamalarıyla üretimin verimliliğinin artması ve kültürel mirasın korunması, projenin ana hedefleri arasında yer alıyor.

Trendyol, 2028'e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplam 10 dijital merkez kurarak kırsal kalkınmayı sürdürülebilir ve kapsayıcı anlayışla desteklemeyi hedefliyor.

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın finansmanı en acil sorunlardan biri"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kabul edildiğinde amaçlara ulaşmanın yalnızca hükümetlerin müdahalesini değil, aynı zamanda tüm sektörlerin, özellikle de özel sektörün tam katılımını gerektirdiğini belirtti.

Yıldız, kalkınma finansmanı açığının yıllık 4 trilyon dolara ulaşmasıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın finansmanı konusunun en acil sorunlardan biri olmaya devam ettiğini aktardı.

Yakın zamanda düzenlenen IV. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'nda (FFD4) özel sektörün finansman açığını kapatmadaki rolünün öneminin tanınmasının tesadüf olmadığının belirtildiğini dile getiren Yıldız, "Konferansın sonuç bildirgesi olan 'Sevilla Taahhüdü'nün özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın finansmanındaki önemi açıkça ortaya koyulmuştu. Bu çerçevede UNDP Türkiye'nin Trendyol ile dijital dönüşümün faydalarının ülkemizin her köşesine ulaşmasını sağlamak için çıktığı yolculuğu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Trendyol'un 2022'den bu yana "Yarının Köyleri" girişimiyle olağanüstü iş ortaya koyduğunu, girişimin yerel ürünleri markalaştırmaya ve bunları doğrudan tüketicilerle buluşturmaya odaklanmasının kırsal ekonomileri canlandırmak ve kültürel mirası korumak için atılmış önem bir adım olduğuna inandıklarını kaydetti.

Projenin özel sektörün dijital uçurumu nasıl etkili şekilde kapatabileceğinin ve Türkiye genelindeki kırsal toplulukları nasıl güçlendirebileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu projenin UNDP ile birlikte hayata geçiriliyor olması da ayrı bir öneme haiz." ifadesini kullandı.

"Teknoloji ve dijitalleşmeyi kırsal bölgeler için fırsat eşitliğine dönüştürmeyi amaçladık"

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Şahin de markanın 15 yıl önce İstanbul'da başlayan yolculuğunun, bugün 250 binden fazla satıcıyı 42 milyondan fazla müşteriyle buluşturan bölgesel bir teknoloji platformu olarak devam ettiğini belirtti.

Şirket olarak faaliyet gösterdikleri her alanda pozitif etki yaratma vizyonuyla hareket ettiklerini aktaran Şahin, "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda toplumsal faydaya ve kapsayıcı büyümeye katkımızı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan 'Yarının Köyleri' projesi, kırsal alanlardaki dijital uçurumu kapatmayı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkese dijital fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yarının Köyleri" projesiyle teknoloji ve dijitalleşmeyi kırsal bölgeler için fırsat eşitliğine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlkini iki yıl önce açtığımız dijital merkezlerimiz sayesinde yerel üreticilerin, kooperatiflerin ve kadınların kendi markalarını kurmasını sağladık. Gençlerin geleceğin becerileriyle donatılarak robotik olimpiyatlarında dünya sahnesine çıkmasına aracı olduk. Akıllı tarım uygulamaları ve eğitimlerle yerel üreticilerin ürünlerini yenilikçi ve katma değerli hale getirmesinin, Körfez bölgesinden Azerbaycan'a, Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada müşterilerle buluşturmasının yolunu açtık. Tüm bunlar, teknolojik desteğin yerel ilhamla birleşmesiyle küresel ölçekte nasıl etki yaratabileceğimizi gösteriyor."

BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Brown da Trendyol ile yürütülen projenin, UNDP'nin yerel üreticileri dijital değer zincirlerine entegre ederek, sürdürülebilir iş modelleri yaratarak ve kapsayıcı ekonomileri teşvik ederek özel sektörün kırsal kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Brown, birlikte kırsal alanları teknolojinin eşitsizliği azalttığı ve herkes için yeni fırsatlar yarattığı inovasyon ve dayanıklılık merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.