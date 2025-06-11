Trendyol ve TİM'den E-ihracat İçin Stratejik İş Birliği

E-ticaret platformu Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliğine gidiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından imzalanan protokol ile Trendyol TİM'in e-ihracat partneri olacak ve bu kapsamda Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artıran etkinlikler, eğitimler ve iş birliği fırsatları sunulacak.

Trendyol, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Trendyol, TİM'in e-ihracat partneri oldu. E-ihracat alanında yapılan iş birliği ile ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesi amaçlanıyor. Projelerle, Türkiye'de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve ekonomiye katma değer oluşturulması katkı sağlanacak.

Ortak vizyon: Türkiye'yi E-ihracatta bölgesel güce dönüştürmek

İş birliğinin imza töreninde yaptığı konuşmada yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye'de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'de hem e-ihracat bilincini hem de 'Made in Türkiye' imzalı ürünlerimizin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi, TİM'in deneyimleriyle birleştirerek; tüm ekosistemimizle birlikte ülkemizi e-ihracat alanında bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

E- İhracat partnerliği detayları

Türk Ticaret Bankası ile finansal destek: Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak.

E-ihracat okuryazarlığı eğitimi: Bu hedef doğrultusundaki önemli adımlardan biri, e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak olacak. Bu alanda doğru ve etkili içeriklerin oluşmasına destek olunacak, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunulacak.

Sektörel STK'larla kapasite geliştirme: MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek.

Etkinliklerde farkındalık çalışmaları: IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak.

İHKİB ile e-ihracat ödülleri: İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek. - İSTANBUL