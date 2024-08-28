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Trakya Bölgesi'nde Geliştirilen Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Kuraklığa Karşı Dirençli

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Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklığa karşı üstün direnciyle dikkat çekti. Tekirdağ'da düzenlenen tarla günü ile Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmaya başlayan yerli tohumun başarısı kutlandı.

Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak kuraklığa karşı üstün direnciyle dikkat çekti. Tekirdağ'da düzenlenen tarla günü ile Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmaya başlayan yerli tohumun başarısı kutlandı.

Trakya Bölgesi'nde geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, kuraklık karşısında gösterdiği üstün direnç ile uluslararası tohum firmalarına meydan okuyarak dikkatleri üzerine çekti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarla günü ile yerli tohumun başarısı kutlandı ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının önü açıldı. Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle geliştirilen ve Tekirdağ, Edirne, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde deneme ekimleri yapılan yerli hibrit ayçiçeği, özellikle kuraklığa dayanıklılığıyla fark oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası firmaların tohumlarından yetiştirilen ayçiçeği tarlalarının kuruduğu gözlenirken, yerli tohumlar bu zorlu şartlara karşı üstün bir performans sergiledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarla günü ile bu başarının mutluluğu paylaşıldı. Tarla günü programı sonrasında yerli ayçiçeği tarlasında biçerdöverin devreye girmesiyle hasat başladı.

"Ayçiçeğindeki hikayeyi de Türkiye'de garanti etmiş bulunmaktayız"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, "2017 yılında attığımız bu küçücük tohumlar, 2018-19 ve 2021 yıllarında Allah'ın izniyle ve yardımıyla 5-6 senede AR-GE'sini tamamlayarak, 2021 yılında sadece 100 ton üretebildik. Ama bu bizim için sadece bir başlangıçtı. Tüm Trakya'nın değişik yerlerinde, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de ufak ufak denemeler yaptık. 2022'de biraz daha çoğalttık. 2023'te elde ettiğimiz ürünleri bu sene Türkiye'nin 20'den fazla ilinde yaydık. Ekim alanını 200 bin dekara ulaştırdık. 2024-2025 sezonunda ise inşallah bu sayıyı 2-3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir rüya ve istekle başlayan bu hikaye, bugün burada sizin de bulunduğunuz bir ortamda, yüzlerce çiftçimiz Trakya'da, Çanakkale'de, Samsun'da, Tokat'ta, Eskişehir'de, Adana'da, Konya'da, hatta Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi illerde sizin ürünleriniz şu an ekiliyor ve dikiliyor. Pandemi döneminde nasıl ki bize aşı vermediler, kendi aşımızı yaptık. Bu anlamda dünyanın ekonomik krize, gıda krizine girebileceği bir dönemde, uluslararası şirketler tohum vermedikleri zaman, vermeyebilirsiniz. Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz. Bu anlamda İHA'da, SİHA'da, uçakta, arabada ve diğer konularda nasıl kimseye bağımlı değilsek, kendi kendimize yetebiliyorsak, inşallah ayçiçeğindeki hikayeyi de Türkiye'de garanti etmiş bulunmaktayız. Yabancı tohumlar vermese bile gelecek dönemlerde Trakya Tohum tüm Türkiye'ye tohum verebilecek" dedi.

"Yerli ve milli olmak hepimizin onuru ve gururu"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz, 2021 yılından beri tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde yerli ve milli ayçiçeği tohumuna destek veriyoruz. Bakanlığımızın bu konuya bütçe ayırması ile birlikte, yüzde 25 üretici katkılı, yüzde 75 Bakanlığımızın hibe katkılı bu projeyi başlattık ve destekledik. O günden beri de desteklememiz devam ediyor. 2022-2023-2024 yılları arasında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğimizin destekleri ile projeyi yürüttük. Şu ana kadar 3 yılın ortalamasında 58 bin dekarda yerli ve milli ayçiçeği ekimini ilimizde sağladık. Adı üzerinde yerli ve milli olmak hepimizin onuru ve gururu" dedi.

"Diğer tarlalara göre yerli ve milli ayçiçeği tarlası daha iyi"

Hasat şenliğine katılan çiftçilerden Hasan Terzioğlu da yaptığı açıklamada, "Ben de yeni ektim. Diğer tarlalarıma göre yerli ve milli ayçiçeği tarlası daha iyi. Ben zaten milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan da bir şeyler almayalım diyorum; kendimiz üretelim, kendimiz yetiştirelim her şeyi" dedi.

Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve birçok çiftçi katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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