Trafiğe Kayıtlı Traktör Sayısı 2 Milyon 277 Bin 626'ya Yükseldi

Bu yılın 3 ayında trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den, 12 bin 359 artışla 2 milyon 277 bin 626'ya yükseldi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün Mart 2025'e ait açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerinden alınan bilgiye göre, mart ayında 195 bin 682 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubata göre traktörde yüzde 8,7 ve motosiklette yüzde 58,2, arttı.

Martta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı yüzde 43,1 ve motosiklet sayısı ise yüzde 31,4 azaldı.

Bu yılın 3 ayında trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2 milyon 265 bin 267'den, 12 bin 359 artışla 2 milyon 277 bin 626'ya yükseldi.

Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu Manisa'da trafiğe kayıtlı traktör sayısı sadece 850 adet artarak 109 bin 905'e çıktı.

İkinci sıradaki Konya'daki artış 382 adet oldu ve hububat ambarında kayıtlı traktör sayısı 104 bin 338'e ulaştı. İzmir'de trafiğe kayıtlı traktör sayısı ise 905 adet artışla 85 bin 409'a yükseldi. Tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu Bursa'da da traktör sayısı 508 artışla 79 bin 411'e çıktı.

Adana'da ise artış sadece 120 adet oldu ve tarım kentinde traktör sayısı 62 bin 933 adede ulaştı. - BURSA