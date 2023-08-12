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TPAO'ya 5 Yıl Süreyle Petrol Arama Ruhsatı Verildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Amasya Siirt TPAO Ekonomi Haberler

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