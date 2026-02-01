Haberler

TPAO'nun 6 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Güncelleme:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan başvuru üzerine, Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol sahalarında kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
