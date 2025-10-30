Haberler

TPAO'dan Açıklama: 'Türkiye Petrolleri' ile Bağlantımız Yok

Güncelleme:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), basında çıkan 'Türkiye Petrolleri'ne operasyon haberlerinin yanlış olduğunu belirterek, adı geçen firmanın TP Petrol Dağıtım AŞ olduğunu ve TPAO ile hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bazı basın organlarında yer alan "Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerde adı geçen firmanın TP Petrol Dağıtım AŞ olduğunu, TPAO ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını bildirdi.

TPAO'nun NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurumun hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada, TPAO'nun akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ekim'de basında yer alan ' Türkiye Petrolleri'ne operasyon' başlıklı haberlerde adı geçen firma, TP Petrol Dağıtım AŞ'dir. TP Petrol Dağıtım AŞ, Zülfikarlar Holding tarafından özelleştirme kapsamında 2016'da satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir. Söz konusu haberlerin, Türkiye'nin her köşesinde ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetleri yürüten milli şirketimiz TPAO ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak TPAO, hidrokarbon arama ve üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumumuzun halihazırda perakende akaryakıt istasyonu işletmeciliği bulunmamaktadır. Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde etmiş, ancak bu lisans hakkı 4 Nisan 2025 itibarıyla hukuken sona ermiştir. Buna rağmen, TPAO'ya ait tescilli markaların TPPD tarafından izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılmaya devam ettiği görülmekte olup, yargı süreci devam etmektedir. TPAO, geçmişte olduğu gibi bugün de milli markalarını ve değerlerini koruma konusunda azami hassasiyet göstermekte olup gerekli tüm hukuki haklarını kullanmaktadır."

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

