Tosyalı Holding, 2025'te 9 milyar dolar ciroyu aşmayı hedefliyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, değişken küresel koşullara rağmen 2025'te kapasitelerini daha verimli kullanıp ölçeklerini daha da büyüteceklerini belirterek, "İşimizin sürdürülebilirliğini daha sağlam temellere oturtacağız. 2025'te küresel olarak 3 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmeyi, ciromuzu da 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Tosyalı, 2024'ün dünyada dönüşümün devam ettiği, jeopolitik gerginliklerin olduğu, zaman zaman tedarik zincirinde sorunların yaşandığı zorlu bir yıl olduğunu söyledi.

Bu değişken koşulların bölgeyi ve Avrupa ekonomisini direkt etkilediğini ve dünya ekonomisine de ciddi etkileri olduğunu aktaran Tosyalı, "Ticaret yollarında sorunlar oluyor, ham madde ve emtia fiyatları etkileniyor. En büyük pazarımız olan Avrupa ekonomisi büyümekte zorlanırken Çin'in üretim fazlası ürünlerini dünya pazarlarına sunması birçok ülkede ekonomileri zorladı. Türkiye'de ise enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikası ekonomik aktivitenin ivme kaybetmesine yol açtı. Büyüme, dünyanın birçok bölgesinde istenen seviyede değildi. Bu olayların üzerine ABD'de Trump'ın yeniden seçilmesi gibi bir faktör eklendi. Olayın siyasi tarafının ötesinde ekonomik etkileri de olabilir. Yeniden ticaret savaşları başlarsa bu bizi de ülke olarak etkileyebilir." şeklinde konuştu.

Demir-çelik sektöründeki sorunların temeli daha çok Çin kaynaklı olduğunu dile getiren Toyalı, "Özellikle Çin ekonomisinde çok büyük bir hacme sahip olan inşaat ve alt yapı sektöründeki sorunlar demir-çelik sektörünü bu ülke özelinde zorlarken, dünyayı da dolaylı olarak etkiliyor. Çünkü Çin hem en büyük demir-çelik üreticisi hem de en büyük tüketici. İç taleplerindeki zayıflık sebebiyle Çinli üreticilerin dampingli çelik ihracatı gün geçtikçe artıyor. Bu da başta Avrupa olmak üzere tüm bölgeleri ve ülkeleri tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

"Her yıl 1,5-2 milyar dolar yatırım yapıyoruz"

Tosyalı, her yıl 1,5-2 milyar dolar yatırım planladıklarını, sürdürülebilirlik odaklı, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri haline getirecek yatırımlar yaptıklarını bildirdi.

Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisinde üretime geçen yıl başladıklarını hatırlatan Tosyalı, bu tesislerinin nitelikli yeşil çelik üretimiyle Türkiye'de öncü yatırımlardan biri olduğundan söz etti.

Bununla birlikte Tosyalı Toyo tesislerinde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattıkları yatırımda sona geldiklerini belirten Tosyalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yeni 'Tin Free Steel' (krom kaplı teneke) üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırımımız tamamlandı. Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yılın sonunda devreye aldık. Tosyalı Toyo'nun yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik bu yatırımımız, yaşanan salgınla ile birlikte Türkiye'de ve dünyada sağlıklı, pratik ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik artan talebi karşılamamızı sağlarken daha önce Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan birçok ürünü de iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine önemli bir katkı sağlayacak."

Tosyalı, Cezayir'in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algerie tesislerinde geçen yıl en yüksek teknolojiye sahip yeni DRI tesisi ve onun önünde yıllık 4 milyon tonluk kapasiteyle yassı çelik üretecek haddehanelerin yapımını başlattıklarını söyledi.

Bu yatırımın slab üretim tesisinin mayıs itibarıyla faaliyete geçtiğini anımsatan Tosyalı, "Bu fazdaki ikinci DRI'ımızı da geçtiğimiz günlerde devreye aldık. İkinci DRI tesisi hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla yüzde 100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu. Tosyalı Algerie bu yatırımlar çerçevesinde ilk defa yassı çelik kategorisinde nihai ürünlerini de dünya pazarına sunmaya başladı. Bu yatırımlarla Tosyalı Algerie aynı tesiste 5 milyon tonun üzerine çıkan DRI üretim kapasitesiyle Avrupa ve Kuzey Afrika'yı kapsayan Akdeniz havzasındaki en büyük DRI üretim kapasitesine sahip oldu. Bununla birlikte yine Cezayir'deki tesisimizin 4'üncü etap yatırımları kapsamında yeni bir yıllık 4 milyon ton kapasiteli peletleme tesisi ve yine yıllık 4 milyon ton kapasiteli yeni bir zenginleştirme tesisi yatırımımız da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminin, enflasyonu kademeli olarak düşürürken ekonomik aktivitenin de çok fazla yavaşlamamasına önem verdiğini vurgulayan Tosyalı, şunları söyledi:

"Ancak uygulanan sıkı para politikası ister istemez 2024'te potansiyel büyüme oranımız olan yüzde 4'lerin altında bir büyümenin gerçekleşmesine neden oldu. Enflasyon, yıl başında belirlenen hedefi aştı. Uygulanan politika daha dengeli, büyümeyi de tamamen göz ardı etmeyen bir politika. O yüzden enflasyon, faiz ve büyümeyle ilgili öngörülerde zaman zaman revizyonlar yapılması gerekti. Merkez Bankasından faiz indirimi beklense de sıkı duruştan vazgeçilmeyeceği anlaşılıyor. Orta Vadeli Program'da, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 4 büyüme gerçekleştirmesi öngörülüyor. Uluslararası kurumlar ise kurumdan kuruma değişse de ortalama yüzde 3 civarında bir büyüme öngörüyorlar. 2025'in 2024'ün devamı gibi bir dengelenme yılı olacağını, özellikle enflasyondaki düşüşe paralel olarak faizlerde daha kalıcı bir düşüş olursa, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin daha canlı olacağını öngörüyorum."

Fuat Tosyalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki değişken koşullara rağmen kararlı bir şekilde üretimi artırmak için yıl boyunca çok çalıştıklarını, bu yıl, sadece yurt içinde yaklaşık 6 milyon ton üretim yaptıklarını ve 3 kıtada 50'ye yakın tesisleri olduğunu söyledi.

"Yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahibiz"

Yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini paylaşan Tosyalı, "Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Libya, Angola, Senegal ve İspanya'da da global yatırımlarımız bulunuyor. 2024'ü küresel olarak toplam 7 milyar dolar ciro ve yaklaşık 2 milyar dolar ihracat ile kapatacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Tosyalı, 2025'te ilk üç önceliklerinin sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek ekonomisi olacağına işaret ederek, "Sürdürülebilirlik, bizim ana gündem maddemiz. Bunun için AR-GE, inovasyon, etkin süreç yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları ve yapay zeka temelli ileri teknoloji yatırımları yaparak, karbon salımı çok düşük yeşil çelik üretimine odaklanacağız." ifadesini kullandı.

2025'te çoğunluğu sürdürülebilirlik odaklı yeşil çelik yatırımları yapmaya devam edeceklerine dikkati çeken Tosyalı, "Libya Bingazi'de, toplam 8,1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesislerini kurmak üzere United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile yepyeni bir anlaşmaya imza attık. Üç fazdan oluşacak olan entegre demir-çelik tesisinin ilk fazı olan 2,7 milyon ton kapasiteli kısım için yatırımlara hemen başlayacağız. Ayrıca Angola'da, Angola Cumhuriyeti'ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceğimiz ortaklık ile mevcut demir cevheri yatırımımıza ilave olarak entegre bir demir-çelik tesisi kurmak için işbirliğine gidiyoruz." açıklamasını yaptı.

AR-GE'ye, ileri teknolojiye, döngüsel üretime, güneş ve hidrojen gibi temiz enerji kaynaklarına yatırımlarının aralıksız devam edeceğini bildiren Tosyalı, aynı anda tüm tesislerinde yaptıkları yatırımlarla hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralleri (GES) projesiyle 235 megavat kurulu güce ulaşarak dünyanın en büyük çatı üstü GES'ine sahip şirketi konumuna ulaştıklarını hatırlattı.

GES yatırımlarını 2025'te daha da artıracaklarından söz eden Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yakın zamanda toplamda ilave 1200 MW kurulu gücü hedeflediğimiz GES yatırımlarına başladık. 8 farklı ildeki GES yatırımlarımız, önümüzdeki yıl sırayla devreye girmeye başlayacak. Böylece Tosyalı olarak öz tüketimimizin yüzde 50'ye yakınını GES'ten sağlayacağız. Bu da bizi enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız hale getirecek. Hidrojen uyumlu DRI tesislerimiz dışında üretimde hidrojen kullanımına yönelik farklı teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarımız da devam edecek. Tosyalı olarak, değişken küresel koşullara rağmen 2025'te kapasitelerimizi daha verimli kullanarak ölçeğimizi daha da büyüteceğiz ve işimizin sürdürülebilirliğini daha sağlam temellere oturtacağız. 2025'te küresel olarak 3 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirmeyi, ciromuzu da 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."