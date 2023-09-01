Toroslar Belediyesi Pazarlarda Denetim Gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, pazarlar yerlerinin temizliğinin yanı sıra ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol ederek, fiyat etiketi olmadan satış yapan pazar esnafını uyardı. Hassas terazili denetim uygulaması da yapan ekipler, etiketlerin tüketicinin görebileceği yerde bulundurulması konusunda pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi. Vatandaşlar ise alışveriş yaptıkları ürünlerin gerçek kilolarını Toroslar zabıtasının pazarlarda kurduğu tartı kontrol noktasında ekiplere kontrol ettirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığı ve huzurunun öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarının yanı sıra tüketici haklarını korumak için bu tür denetlerimiz devam edecektir" dedi.

Haksız kazanç elde etmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini dile getiren Yılmaz; "Toroslar Belediyesi olarak ilçemizdeki semt pazarlarında genel düzen ve temizliğe önem veriyoruz. Pazar tezgahlarının sabah kurulmasından, akşam kaldırılmasına kadar gerekli tüm çalışma ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler" diye konuştu. - MERSİN