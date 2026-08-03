TOKKDER Başkanı Tangün araç kiralama sektörünün ilk 6 ay verilerini açıkladı:

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Özarslan Tangün, Türkiye'de ticari amaçlı kullanılan araçların yalnızca yüzde 10'unun kiralandığını belirterek, "Bu oran Avrupa'ya baktığımızda yüzde 50-yüzde 60 seviyelerine kadar çıkıyor." dedi.

Tangün, TOKKDER'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün Çin'in üretim kapasitesinin yılda 60 milyona çıktığını, Avrupa'nın üretim kapasitesinin ise 18 milyon olduğunu kaydetti.

ABD'nin üretim kapasitesinin 14-15 milyon olduğunu belirten Tangün, "Yani dünyada 90 milyona yakın araç satılıyor. 60 milyon üretim kapasitesi var. Çin 36 milyon araç üretiyor. Geçen sene 7 milyon araç ihracatı yaptı. Şu anda aylık 1 milyon ihracat yapıyor. Yani bu önemli bir değişim." diye konuştu.

Bunların hepsinin otomotiv dünyasına etkilerinin olduğunu, kendilerinin de bundan etkilendiğini ifade eden Tangün, şunları kaydetti:

"Tüketici davranışlarında ve taleplerinde çok ciddi bir değişim var. Yeni nesile baktığınızda kullanım, sahipliğin önüne geçiyor. Bu trend çok net görünüyor. İçten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiliyor. Araçlar yazılım odaklı ve bağlantılı hale geliyor, otonom sürüş geliyor. Bu başladı. Özellikle Amerika ve Çin bu konuda çok ileride. Bu, bütün bildiğimiz doğruları değiştirecek bir yere doğru gidiyor. Biz de bunları çok yakından takip ediyoruz. Bir yandan otomotiv üreticileri ve markaları çok önemli bir değişim içinde. Yoğun bir rekabet var. Burada bunun oluşturduğu bir karsızlık var. Bunları global şirketlerde görüyoruz. Hepsinin karları düşüyor."

Tangün, elektrikli araçlara geçiş olduğunu ancak bu alanda belirsizlikler ve zamanlamayla ilgili soru işaretleri bulunduğunu belirterek, "Orada bir iki geri adım atıldı ama bu geçiş olacak. Çinli üreticilerin çok hızlı yükselişi var." dedi.

Yılın ilk yarısına ilişkin rakamlara değinen Tangün, günlük kiralamada filo büyüklüğünün 168 bin, operasyonel kiralamada ise 238 bin olduğunu ve toplam filolarda yaklaşık 405 bin araç bulunduğunu söyledi.

Tangün, şu anda daha stabil seyreden bir filo büyüklüğünün bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen seneye baktığımızda sektörün araç yatırımları üzerinden ödediği vergi tutarı yaklaşık 129 milyar lira, 2026'nın ilk yarısında 90 milyar liralık vergi ödendi. Araç kiralama sektörü 2025 yılında 133 bin araç satın aldı. 2026 yılında da ilk 6 ayda 96 bin 500 araç satın aldı. Operasyonel kiralamada son 5 yıla baktığımızda, 2020'den beri biraz artan biraz azalan bir trend var. Türkiye'de ticari amaçlı kullanılan araçların yalnızca yüzde 10'u kiralanıyor. Bu oran Avrupa'ya baktığımızda yüzde 50-yüzde 60 seviyelerine kadar çıkıyor."

"Operasyonel kiralama sektörünün ilk 6 ayda 64,4 milyar liralık yeni araç yatırımı var"

Özarslan Tangün, operasyonel araç kiralama sektörünün 2025 yılında 121 milyar liralık yatırım yaptığını dile getirerek, "İlk 6 ayda da 64,4 milyar liralık yeni araç yatırımı var. Yatırımlar devam ediyor. Aktif büyüklüğümüz büyümeye devam ediyor. Aktif büyüklüğümüz 393 milyar TL'ye ulaştı." şeklinde konuştu.

Günlük araç kiralamanın sezonluk bir sektör olduğunu aktaran Tangün, "Geçen sene ikinci çeyrekte yaklaşık 165 bin araçlık filo vardı. Şu anda o rakam 168 bin civarında. Yani hafif bir artış var. Öyle çok büyük bir değişim yok." diye konuştu.

Tangün, Türkiye'de hem uzun dönem kiralamada hem de günlük kiralamada çok ciddi bir büyüme potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Yönetmelik geliyor. Bu yönetmeliğin ana konusu daha çok günlük kiralamayla ilgili. Buraya baktığımız zaman günlük kiralamanın araç yatırımında da ciddi bir artış var. Günlük kiralamanın aktif büyüklüğü de 232 milyar TL'ye gelmiş durumda." dedi.

Uzun süredir ilgili bakanlık ile bir süreç yürüttüklerini anlatan Tangün, şunları kaydetti:

"Motorlu taşıtların kiralaması hakkında bir yönetmelik çalışması var. Bu yönetmeliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de buna katkıda bulunuyoruz. Amaç, bir taraftan sektör standartlarının güçlendirilmesi, diğer taraftan tüketici güveninin artırılması, mağduriyetlerin azaltılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi.

Biz de tamamen aynı safhadayız. Aynı amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Bunun aynı zamanda uygulanabilir bir yönetmelik olması lazım. Yani işin kiralayan tarafında, kiralama şirketlerinin üzerine makul olmayan yükler bindirilirse bu fayda sağlamaz, zarar verir. Sağ olsunlar, gerçekten bu süreçte biraz zaman harcadık, defalarca toplandık. Çalıştay yaptık. Bunun sonucunda da yakın zamanda bu yönetmeliğin çıkmasını bekliyoruz."

Tangün, bu yönetmelikle birlikte mesleki yeterlilik ve yeterlilik belgelerinin şart koşulacağını dile getirdi.

Kaynak: AA