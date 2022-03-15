Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı - Haberler

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Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk isimli vatandaş, İstanbul'a gelerek galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı. Kürk, aracını oto ekspertize götürdüğünde 50 bin TL'lik hasar olduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Tokat'ta yaşayan Gazi Kürk, İstanbul'da sıfır araç satışı yapan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödedikten sonra otomobilin galeriye getirilmesini beklemeye başladı. Bayiden gelen haber üzerine Tokat'tan İstanbul'a giden Kürk aracını aldı.

Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

EKSPERTİZE GÖTÜRÜNCE KAN BEYNİNE SIÇRADI

Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı. Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.

Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

"ONLAR DA HASARI KABUL ETTİ"

Araç sahibi Gazi Kürk," Ben bu arabayı almak için Tokat'tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım. Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı. Ayrıca kapının üretim tarihi kapının altında yazması gerekirken herhangi bir tarih de yazmıyor. Diğer kapılarda ise üretim tarihi yazıyor. Ben yasal haklarımı arayacağım. Aracın şu anki değeri 450 bin TL 50 bin TL hasar var şu anda ya bana bu aracın yenisini verecekler ya da araçta çıkan hasar kaydını ödeyecekler. Beni çok mağdur ettiler. Avukat aracılığı ile ihbarname gönderdim zaten 15 gündür sürekli oyalıyorlar. Hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar" dedi.

Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

Galeriden 450 bin TL'ye sıfır araç aldı, ekspertize götürdüğünde hasarı öğrenince kan beynine sıçradı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, İstanbul, Tragger, Tokat, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (2)

oguz:

abi ben hayatımın dersini aldım bir daha galericiden araba mı almak yanından bile gecmem artık

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Akın ÖZYURT:

Millet parayı nereye harcayacağını bilemiyor herhâlde. Almayın kardeşim bu fiyattan arabaları, vermeyin bu kadar para. Bu fiyatlara talep olursa bu fiyatlara satarlar. Bir de Tokat veya çevresinde bulamadın mı da gidiyon İstanbul'a hem de galericiye.

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