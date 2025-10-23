TOBB ve MEB'den Tarım Sektörüne Mesleki Eğitim İş Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıkıoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında bugün imzalanacak olan bu iş birliğiyle çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini Ticaret Borsalarımız ve Ticaret ve Sanayi Odalarımızla eşleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarım alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile tarım sektörünün entegrasyonunun güçlendirilmesinin amaçlandığı, ayrıca tarım teknolojileri, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Tarım sektörümüzde tekniker ve teknisyenlere büyük ihtiyaç vardır"

İmza töreninde konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıkıoğlu, tarımın bir ülkenin sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda istihdam sağladığını, bölgesel kalkınmayı beslediğini, dış ticaret dengesine katkı yaptığını ve döngüsel ekonominin temelini oluşturduğunu vurguladı. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin ülke güvenliğinin temel unsurlarından olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Tarımın önemini, kendine yetebilen ülke olmanın önemini, pandemide, etrafımızdaki çatışma ortamlarında bir kez daha hep beraber anladık. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim artık sadece çiftçinin değil, ülke güvenliğinin de temel unsurları arasında yer almaktadır. Ancak tarımın potansiyelini tam olarak hayata geçirmek için en kritik eksiklerinden birisi nitelikli insan kaynağıdır. Ülkemizde maalesef köylerde, çiftliklerde çocuk sesi kalmadı" dedi.

Tarım sektöründe tekniker ve teknisyenlere büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Tarım sektöründe modern tarım tekniklerini bilen, gıda teknolojileri ve laboratuvar uygulamalarına hakim, hayvancılıkta bakım ve sağlığı profesyonelce yürütebilen tekniker, teknisyenlere büyük ihtiyaç vardır. Bir tarafta üretimin teknolojik dönüşümü hızlanırken, diğer taraftan da sahada uygulayacak, bakımını yapacak ve yenilikleri uygulamaya koyacak ara eleman açığı devam etmektedir. Bu boşluk, verimlilik, kalite, rekabet gücümüzü doğrudan etkilemekte; gençlerimiz için sürdürülebilir istihdam fırsatlarının önünde bir bariyer oluşturmaktadır. İşte tam da bu nedenlerle bu protokolün önemi büyüktür" diye konuştu.

"MEB ile imzalanacak anlaşmayla tarım alanındaki 30 meslek lisesini Ticaret Borsalarımızla eşleştireceğiz"

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında bugün imzalanacak olan bu iş birliğiyle çeşitli illerde tarım alanında 30 meslek lisesini Ticaret Borsalarımız ve Ticaret ve Sanayi Odalarımızla eşleştireceğiz. Tarım meslek liselerimiz, öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulama deneyimi verecek. Dolayısıyla mezun olduklarında doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek, işletmelerin aradığı nitelikte eleman haline geleceklerdir. TOBB olarak bizler, 367 oda-borsa ve 2 milyon üyemizle ülkemizin iş dünyasını temsil etmekteyiz. Bu gücü, mesleki eğitimin güçlendirilmesi için seferber ediyoruz. Mesleki eğitimi güçlendirmek, sadece eğitim politikası değil, aynı zamanda kritik bir ekonomik ve kalkınma stratejisidir. Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB ETÜ ile birlikte başlattığımız bu model sayesinde mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmiştik, şimdi de yeni dinamik bir eğitim modeline geçtik. Tarım artık teknoloji ile buluşmuş, katma değer oluşturan, inovasyon ve girişimcilik fırsatları barındıran bir sektördür."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törende konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Programın ardından Bakan Tekin ve eğitim sektörünün temsilcilerinin katılımıyla TOBB Türkiye Eğitim Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim sektöründeki sorunlar ve mevcut sorunların çözümü için öneriler masaya yatırıldı. - ANKARA