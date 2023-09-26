TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yeni dönemdeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sektör temsilcileri bir araya gelerek sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Orman Ürünleri Meclisi, yeni dönemdeki ilk toplantısını, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirdi.

TOBB İstanbul Hizmet Binası Şefik Tokat Salonu'nda, firma sahipleri, yönetim kurulu başkanları, CEO ve genel müdür seviyesindeki üst düzey sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız'ın ardından konuşan Başkan Özakalın, Meclis üyelerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin selamını iletti.

Konuşmasında, TOBB'un 79. Genel Kurulunda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni Yönetim Kuruluna seçildiğini ifade eden Başkan Özakalın, orman ürünleri sektöründe Türkiye, Avrupa ve dünyada söz sahibi firmalarının, derneklerin ve kamu temsilcilerinin yer aldığı TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisine sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başkanlık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meclis üyeleriyle birlikte sektör adına katma değerli çalışmalar yapacaklarına inandığını dile getiren Başkan Özakalın, orman ürünleri sektörünün, ülke ekonomisine yön veren, istihdama katkıda bulunan, tarım, enerji ve su gibi kilit sektörlerin de devamlılığını sağlayan ve bu anlamda birçok sanayi dalının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

Özakalın, Sektörel Sorunlara Dikkati Çekti

Konuşmasında, "Orman ürünlerinin sağladığı ekonomik, sosyal ve çevresel çok yönlü faydaların önemi ve orman kaynaklarının yönetiminde bu faydalara yeterli önemin verilmesi gerekliliği konularında Dünya'da bilinçlenmenin son yıllarda giderek arttığını görmekteyiz" diyen Başkan Özakalın şunları söyledi; "Süregelen ortak sorunlarımızın olduğunu düşünerek bazı problemlerin altını çizmekte fayda görüyorum. Sektördeki hammadde ve kaynak temini ile tedarik zinciri yönetimi ile ilgili yaşanılan sorunlar, yüksek gümrük vergileri, üretim sürecinde yaşanılan olumsuzluklar gibi birçok sorun ile karşı karşıyayız. TOBB çatısı altında, Orman ürünlerinde karşılaştığımız sorunları minimum seviyeye indirmek ve bu sorunlara çözüm üretebilmek, çözümlerin uygulanabilirliğini gözlemlemek adına içinde bulunduğumuz platformdan sonuna kadar yararlanmak mecburiyetinde olduğumuzu da ifade etmek isterim."

Sektör Meclisi Üç Ayda Bir Toplanacak

Sektörün kısa vadeli problemlerinin yanı sıra orta ve uzun vadeli çalışmalar içinde de yer almasını önemli bulduğu kaydeden Başkan Özakalın şöyle devam etti; "Bu kapsamda; Meclisimizin geçen sene gerçekleştirdiği, 'Orman Ürünleri Tedarikinde Sürdürülebilirlik ve Sertifikalandırma Çalıştayı' ve ayrıca deprem sonrası insan, bina güvenliği ve sektör kapasitesinin değerlendirildiği, 'Deprem Sonrası Yapılaşmada Ahşap Yapıların Değerlendirilmesi' toplantısı çok kıymetli çalışmalardır. Bunların devamının getirilmesi ve ayrıca sektörün mevcut durumunu ortaya koyan ve sektörün geleceğine yönelik önerilerin sunulacağı bir rapor çalışması yapılmasının da faydalı olacağını düşünüyorum. Sözlerimin sonunda, ülke ormanlarımızın yalnızca bugün faydalanılacak kaynaklar olarak görülmemesi, gelecek kuşaklara da devredilecek miras alanları olması bilinciyle hareket etmemiz gerekliliğini hatırlatıyor, önümüzdeki dönemde her 3 ayda bir yapmayı planladığımız ve sorunlarımızı çözüm önerilerimizle birlikte gündeme taşıyacağımız bu toplantıların, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantıda Yapılan Sunumlar

Toplantıda daha sonra Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, 'Orman Genel Müdürlüğü'nün, Tahsisli ve E-Satış İhalelerindeki Eksikliklerin İyileştirilmesi ve Fiyat İstikrarının Sağlanması İçin Önerilerin Birlikte Değerlendirilmesi', TAPSİAD (Tüm Ahşap-Ambalaj-Palet Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Balcıoğlu, 'Ahşap Esaslı Ürünler ve Ambalaj Olarak Kullanımları Hakkında Görüş ve Önerilerin Paylaşılması', Başoğlu Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Başoğlu, 'Plywood ve Kontrplak İthalatında Bulunan Ek Vergiler Hakkında Değerlendirme' ve TORİD (Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Korkmaz da, 'Nace Kodları Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi' konulu birer sunum yaptılar.

Yaklaşık 3,5 saat süren TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Toplantısı, sunumlarda dile getirilen konular üzerine yapılan uzun istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Meclis üyeleri toplantı sonunda toplu fotoğraf çektirdi. - ERZURUM