Üye Girişi
Haberler

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi İzmir'de 'Ekonomiye Kreatif Dokunuş: Sinema' Paneli Düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından İzmir'de düzenlenen 'Ekonomiye Kreatif Dokunuş: Sinema' panelinde, kreatif endüstrinin toplumlar için önemi vurgulandı. Türkiye'nin kreatif endüstri ihracatındaki başarısı ve gençlerin önemi konuşuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından İzmir'de, "Ekonomiye Kreatif Dokunuş: Sinema" paneli düzenlendi.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, İzmir Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, "Turuncu Konuşalım" etkinlikleri serisi kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, "kreatif endüstrinin", toplumlar için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin kreatif endüstri ihracatında, son dönemde yaşadığı başarıyı hatırlatan Kavame, ülkenin yüksek bir kreatif rezerve sahip olduğunu, bu rezervin bütün dünya da kabul edilerek kazançlara dönüştüğünü belirtti.

"Türkiye dijital sanatlarda dünya lideri"

Türkiye'nin en önemli hazinesinin gençler olduğunu vurgulayan Kavame, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dijital sanatlarda dünya lideri olduğunu aktaran Kavame, panele katılan gençlere şöyle seslendi:

"Dünyada ilk kez Türkiye dijital sanat alanında teşvik vermeye başladı. Türkiye'de ilk kez bununla ilgili mesleki yeterlilik alanında başvurular yapıldı. Siz ileride bunu büyütün ve dünyaya yayın diye. Çünkü sizin başarınız ülkenizin başarısı olacak."

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Üyesi ve Turuncu Konuşalım Komisyonu Başkanı Berat Kuzu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray İşleyen de kreatif endüstrilerin önemine değindi.

Panelde sektör temsilcileri Burak Satıbol, Gülen Gözkara, Tahsin İşbilen, Turusan Çiner, Duygu Çeçen Yaygır, Cangül Kuş ve Enver Çakın'da aralarında bulunduğu konuşmacılar görüşlerini paylaştı.

'Turuncu Konuşalım' etkinlikleri

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından başlatılan "Turuncu Konuşalım" etkinlikleri serisi, Türkiye'nin 30 ilinde, oda ve borsaların da desteğiyle sektörün duayen isimleri, genç profesyoneller, öğrenci, akademisyen ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı ve kreatif endüstrilerin ekonomiye katkısını masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Dünya İzmir Sanat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title