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TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu, evde üretim yapan kadınlar için eğitim programı düzenledi

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TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen 'Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi'ne katılan ve evde üretim yapan kadın üreticiler için eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programında gıda güvenliği, hijyen, paketleme ve temel girişimcilik konularında bilgiler verildi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi"ne katılan ve evde üretim yapan kadın üreticiler için eğitim programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) düzenlenen eğitim programında Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Oya Özkanlı, "Gıda Güvenliği, Hijyen ve Paketleme Eğitimi", Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Rüstem Yanar de "Temel Girişimcilik Eğitimi" alanında katılımcılara bilgiler verdi.

Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi kapsamında uyguladıkları eğitim programı ile üreten kadınların sayısını artırmayı ve gelişen dünyaya uyum sağlamaları noktasında katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, "Kadınlarımız evlerinde aile düzenlerini sağlarken bunun yanında yine evlerinde üretim yapabilir, el emeğini ticarete dönüştürerek bu noktada hem kendilerine hem de ekonomiye fayda sağlayabilirler. Kadınların başarmayacağı hiçbir şey olmadığı gibi üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel de yoktur. Biz de TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu olarak 'Ekonomide Görünmez Eller' olarak tanımladığımız kadın üreticilerimizin ticarette daha etkin olmaları, daha stratejik adımlar atmaları, satış ve pazarlama noktasında daha etkin olmaları için proje ve eğitimlerimizle her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Bu noktada yürüttükleri çalışmalara her yıl düzenli olarak devam ettiklerini ve kadınlara mentörlük hizmeti verdiklerini de kaydeden Ahi, "Şehrimizde yaşayan, çalışan, üreten ve emek veren kadınlarımıza yönelik desteklerimiz Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projemizde olduğu gibi artarak devam edecek. Projemizin ve proje kapsamında verdiğimiz eğitimlerin kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Rüstem Yanar ve Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Dr. Oya Özkanlı'ya katkıları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim programının ardından TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi tarafından Prof. Dr. Rüstem Yanar ve Dr. Oya Özkanlı'ya "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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