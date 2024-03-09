TOBB'da Samsun ve Çarşamba iş dünyasının sorunları ele alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile yapılan toplantıda Samsun ve Çarşamba iş dünyasının sorunları dile getirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in teşrifleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve 365 oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımı ile TOBB'da gerçekleştirilen "Oda ve Borsa İstişare Toplantısı"na katıldı. TOBB bünyesinde bulunan 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında hazır bulundu. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşen toplantıya Çarşamba Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz iştirak etti.

"Fındıkta yaşanan rekabet, dünya ve Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurabilir"

Sektörel ve bölgesel sıkıntıların da iletildiği toplantıya katılan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, toplantı akabinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Karadeniz Bölgesi, Samsun ve Çarşamba başta olmak üzere iş dünyasının talepleri ve bölgenin en önemli ekonomik getirilerinden birisi olan fındık ticareti ile ilgili konuları paylaştı. Başkan Yılmaz görüşmede, fındıkta yaşanan ticari rekabetin dünya ve Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurabilmesi adına yapılabilecek çalışmaların daha fazla değerlendirilmesinin sektör ve üretici için fayda getireceğini vurguladı.

"Önceliğimiz üretim, istihdam, yatırım ve ihracat"

İstişare toplantısında bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zor süreçlerde dahi ekonomiyi ön planda tutarak çalışmanın iş dünyasının çalışma şevkini artırdığını belirterek, "Bizler, ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için yola devam etmek gayretindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapmaya devam edecek, elbirliği ile sektörlerde ve illerde yaşanan sıkıntıları çözeceğiz" dedi.

İstişare toplantısında görüş ve talepleri dinleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üyelerimizin sektörel, bölgesel sıkıntı ve taleplerini değerlendirdik, yapılan istişarelerin, alınan kararların memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN