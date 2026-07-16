TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İzmir'de EBSO'nun yeni hizmet binasının açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) yeni hizmet binasını açtı.

Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, modern hizmet binasının açılışına tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, yatırımın kurum ve kent için hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası değerlendirmelerin önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Dünyada nasıl otellerin yıldızlama sistemi varsa, 200 ülkede odaların vermiş olduğu, hizmetleri ölçen yıldızlama sistemi var. Aidat almaktan değil, tam tersine hizmet etmekten dolayı varız. Biz 'bu değerlendirmeye gireceğiz' dedik ve girdik. Bugün uluslararası akredite kuruluşu, Ege Bölgesi Sanayi Odasına vermiş olduğu hizmetin yıldızladığı değer 5 yıldız. Ege Bölgesi Sanayi Odası üyemize vermiş olduğu hizmetin kalitesi ve standardı Paris, Berlin, Londra'daki minimum o odalarla işte onları da geçmiş durumda." dedi.

Hisarcıklıoğlu, EBSO'nun yanı sıra İzmir Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Borsası'nın da üyelerine beş yıldızlı hizmet sunduğunu belirtti.

İzmir'in tarih boyunca Anadolu'nun üretim ve ticaret merkezi olduğunu, dünyaya açılan kapısı olarak öne çıktığını anlatan Hisarcıklıoğlu, İzmir'in 17 organize sanayi bölgesi, 5 endüstri bölgesi, 6 teknopark, 103 AR-GE merkezi ve 28 tasarım merkeziyle Türkiye'nin önde gelen üretim ve teknoloji şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi.

İzmir'in güçlü üretim altyapısının bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası Başkanımızı, 3 kamu bankası genel müdürleri ile oda ve borsa camiamızı bir araya getirdik. Derdimiz şu. Bu kredi kısıtları, yüksek faizler özellikle özel sektörün karlılığını yok ediyor. ya krediye ulaşamıyoruz. Kredi olmayınca da üretim yapamıyoruz. Onun için bu dertlerimizi bizim kanunumuz bu kadar yetki vermiş. Anlattık. İnşallah onlar da çözecekler. Uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Allah razı olsun bu haftanın başında açıkladı. 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini açıkladı. Bu da bizim sanayicilerimiz için, yatırım yapacak kardeşlerimiz için büyük bir umut oldu. Çünkü uzun zamandır talep ediyorduk. Yine TOBB olarak, dünyada bir ilk, üyesine kefil olan bir kuruluşuz. Dünyada üyesine kefil olan bir kimse yok, haberiniz olsun. Bu sıkıntılı günlerde işte yaklaşık bugüne kadar 600 bin üyemize kefil olduk."

Vali Süleyman Elban ise bilim, sanayi ve ticaret alanlarında dünyadaki rekabetin her geçen gün hızlandığını, bu gelişmelerin yakından takip edilmemesi halinde rekabette geri kalınabileceğini belirterek, oda ve borsalar başta olmak üzere ilgili kuruluşlara bu süreçte önemli görevler düştüğünü anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sanayinin üretme isteğiyle hareket ettiğini, rekabet içinde faaliyet gösterdiğini, dünyadaki sürekli değişimi yakından takip ederek kendini geliştirmeye ve ayakta kalmaya çalıştığının altını çizerek, yerel yönetimler olarak sanayicilere destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da odaya kazandırdıkları yeni hizmet binası nedeniyle gurur duyduklarını, gelecek dönemde göreve gelecek yönetimin de önemli çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.

Kurum kimliğini her zaman kişisel menfaatlerin önünde tuttuklarını ifade eden Yorgancılar, yönetim kurulu başkanlığı görevini bu dönem sonunda bırakacağını ve yeniden aday olmayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.