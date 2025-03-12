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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin mobilya devini satışa çıkardı

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Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından biri olan Bellona'nın, satışı için hazırlıklara başlandı. TMSF'nin bu kararı, mobilya sektöründe büyük bir hareketliliğe neden oldu.

Resmi Gazete mobilyacılık sektöründeki önemli bir satış duyurusuyla yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satışı için ilana çıktı.

Resmi Gazete'nin ilanına göre TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Bellona Mobilya paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sundu.

SON TEKLİF TARİHİ 5 MAYIS

İhalede muhammen bedel 7 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ve tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak belirlendi. Veri inceleme için tarihler 17.03.2025-02.05.2025 olurken, son teklif verme tarihi 5.05.2025 olacak. Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 06.05.2025 günü saat 10.00'da açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye'nin mobilya devini satışa çıkardı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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