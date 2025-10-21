Haberler

TKDK'nın IPARD 3 Programı ile 50 Milyon Euro Destek Fırsatı

TKDK'nın IPARD 3 Programı ile 50 Milyon Euro Destek Fırsatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gaziantep'te düzenlediği bilgilendirme toplantısında yatırımcılara IPARD 3 Programı kapsamında 50 milyon euro destek sağlayacağını açıkladı. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, tarımın ekonomide ve bağımsızlıkta önemli olduğunu belirterek programa katılımın önemine vurgu yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD 3 Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yatırımcılara sağlayacağı 50 milyon euroluk destek programı, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında anlatıldı.

TKDK Gaziantep Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve programın tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "tarımın bir ülkenin sadece ekonomisinin değil, bağımsızlığının, güvenliğinin ve geleceğinin de teminatıdır" diyerek IPARD 3 Programının çok önemli fırsatlar sunduğunu ve pek çok sektörde yatırım yapan girişimcilere destek sağladığını belirtti.

Yıldırım, "Bu program, hem üreticimiz hem sanayicimiz için yeni bir hareket alanı açılıyor. Program kırsal bölgelerimizde yeni işletmeler kurulmasını, istihdamı, üretimin daha modern ve sürdürülebilir hale gelmesini destekleyecek" dedi.

Gaziantep çevresindeki illerin üretim potansiyelini de harekete geçiriyor

"Gaziantep yalnızca kendi üretimiyle değil, çevresindeki illerin üretim potansiyelini de harekete geçiren bir merkezdir" Diyen Başkan Yıldırım, tarımsal sanayinin gelişmesinin sadece Gaziantep'in bölgenin de refahını artıracağını ifade etti.

Yıldırım, "Tarım; sanayinin hammaddesidir, ticaretin itici gücüdür, istihdamın kaynağıdır. Kısacası, toprağa değer vermek, ülkenin yarınlarına yatırım yapmaktır. Gaziantep, üretim kültürünü topraktan sofraya taşıyan bir şehirdir. Biz, köklü üretim kültürümüzü ve girişimcilik ruhumuzu, tarımsal sanayi, hayvansal üretim, gıda sanayisi ve gastronomiyle birleştirerek benzersiz bir değer zinciri oluşturuyoruz. Türkiye'nin en güçlü hububat, bakliyat ve unlu mamuller sanayisine sahip şehriyiz. İhracatımızın en büyük payı bu sektörden geliyor. Bulgurdan bakliyata, undan makarnaya, yemden gıdaya uzanan bu üretim zinciri, hem ülkemizi besliyor hem de dünyanın dört bir yanına Gaziantep markasını taşıyor. Bugün tanıtımını yaptığımız IPARD 3 Programı'nın 10. Başvuru Çağrı Dönemi, bu zinciri daha da güçlendirmek için çok önemli bir fırsat sunuyor" şeklinde konuştu.

TKDK Bölge Koordinatörü Harun Reşit Genç ise, "Geçtiğimiz yıl da yine bu destek programı için burada bir araya gelmiştik. O zamanlarda destek verdiğimiz herhangi bir proje yoktu fakat bugüne baktığımızda Gaziantep'te 5 projeyi desteklediğimizi görüyoruz. Yaklaşık 42 milyon TL'lik destek sağladık. Bugünkü toplantının asıl amacı da işleme sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza sağlayacağımız destekleri anlatmak. Amacımız aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması. Başvuru sürecinde bilinmesi gereken her şeyi sizlerle paylaşmak ve olabildiğince işletmemize katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Sorumlusu Dr. Fırat Karaköy, IPARD 3 Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sağlanacak destekler hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.