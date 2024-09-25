TİM Başkan Vekili Kileci'den Önemli Açıklamalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erken faiz indiriminin bugüne kadar sarf edilen çabanın boşa gitmesiyle sonuçlanabileceğini ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, "Orta Vadeli Program'da önemli revizyonlar yapılıyor. Hedefin düzeltilmesi çok doğru ve akıllıca bir adım. Orta Vadeli Programa sahip çıkmalıyız; bu planın hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. 2025 ve 2026 çok önemli yıllar. Dirayetli olmalı ve geçmişe dönmemeliyiz. Orta Vadeli Plan başarılı bir şekilde uygulanırsa, ki bana göre ufak tefek sapmalarla uygulanacaktır, Türkiye Cumhuriyeti bu süreçten kesinlikle karlı çıkacaktır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kileci erken faiz indiriminin bugüne kadar sarf edilen çabanın boşa gitmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi. "Faiz indirimini ne zaman yapmamız gerekiyorsa bekleyip o zaman yapmalıyız" diyen Kileci, "Ülkenin en üst kademesinden en alt kademesine kadar herkes, ülke menfaatleri için bir mücadele içinde. Biz ihracatçılar da bu mücadelenin önemli bir parçasıyız. Programı bugünlere taşıdık; çok acılar ve problemler yaşandı, pek çok fatura ödendi ya da ödenmeye devam edebilir. Faiz indirimini baskılar ya da başka sebepler dolayısıyla gerçekleştirmek doğru bir uygulama olmayacaktır. Faiz indirimini doğru zamanda sonuca ulaşmak için gerçekleştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hedeflerin revize edilmesi çok doğru bir adım"

Enflasyonla mücadelede özellikle önümüzdeki iki yılın çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kileci, Orta Vadeli Programa (OVP) sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kileci, "Orta Vadeli Program'da önemli revizyonlar yapılıyor. Hedefin düzeltilmesi çok doğru ve akıllıca bir adım. Orta Vadeli Programa sahip çıkmalıyız; bu planın hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. 2025 ve 2026 çok önemli yıllar. Dirayetli olmalı ve geçmişe dönmemeliyiz. Orta Vadeli Plan başarılı bir şekilde uygulanırsa, ki bana göre ufak tefek sapmalarla uygulanacaktır, Türkiye Cumhuriyeti bu süreçten kesinlikle karlı çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Akıl teri yoğun sektörlerde söz sahibi olmalıyız"

Türkiye'nin rekabet gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladığı emek yoğun sektörlerden planlı ve programlı bir şekilde çıkılması gerektiğini belirten Başkan Kileci, "Dünya değişiyor. Değişen dünya sisteminde orta gelir tuzağından kurtulup daha üst segmentlere geçmek istiyorsak, 3-5 bin kişinin çalıştığı emek yoğun işlerden ziyade, akıl terinin ön plana çıktığı teknolojik ve kritik sektörlerde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Savunma sanayimiz, belki 10 veya 20 yıl içinde en önemli sektörümüz haline gelecek. Bugün dünyada teknolojide, özellikle yazılım alanında Hindistan'la rekabet eden bir ülke konumuna geldik. Bu durum belki çok ütopik görünebilir ancak bilişim alanında, özellikle oyun ve yazılımlar konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca, elektronik ihracatı da ciddi bir aşama göstermiş durumda. İhracatçılar olarak, değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP