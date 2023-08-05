Ticaret Bakanlığı: Zeytinyağında kısıtlama kararı, iç piyasada fiyatları geriye çekecektir

TİCARET Bakanlığı'nca, "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız. Ancak iç tüketimde vatandaşımızın yüksek fiyatla mağdur edilmesine de göz yummayız. Nitekim varili ve dökme zeytinyağının ihracatını kısıtlama kararımız, kısa sürede iç piyasadaki yükselmiş fiyatları geriye çekecektir" açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, 'Bakanlık, yatırım üretim ihracat istihdam seferberliğini ve cari açığı kapatma hedefini önemsemektedir' başlığı ile yazılı açıklama yaptı. İhracatta temmuz ayında, bazı sektör ve ürünlerde deprem yaralarının sarılması sürecinde ithalatın artışı ve bunun nedenlerinin gündemde önemli yer edindiği belirtildi. İç ticaretteki dengelerin de yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her ürüne rahatça ulaşabilmesi ve uygun fiyattan alabilmesi için gerektiğinde ihracat veya ithalatta ürün bazlı değişikliklere gidebilmektedir. Bu kapsamda son zamanlarda küresel ısınma ve bunun neticesinde Akdeniz havzasındaki baskın kuraklıktan dolayı İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede zeytin ve zeytinyağı üretimi büyük hasar almış ve küresel ölçekte zeytinyağı fiyatları tavan yapmıştır. Bu durumda bizim zeytinyağı ihracatçılarımız da bu pazardan daha çok pay alabilmek için ihracata hız vermeye başlamışlardı. İhracatımızın artışı bizi memnun etmiştir. 2022/23 sezonu ilk 9 ayında toplam zeytinyağı ihracatımız bir önceki sezonun aynı dönemine göre; miktar bazında yüzde 240 artarak 136,5 bin ton olarak (632 milyon dolar) gerçekleşmiştir. Kutulu zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 3 artarken, dökme zeytinyağı ihracatımız 5,5 kat, varilli ihracatımız 4 kat artmıştır. İspanya'ya ihracatımız 21 kat, İtalya'ya ihracatımız ise 44 kat artmıştır" denildi.

Turistik bölgelerde fahiş fiyat uygulandığı yönünde ihbarlar da geldiği belirtilerek, "Yaz mevsiminde turizm yoğunluğunun artışından dolayı turistik bölgelerde fahiş fiyat uygulayan bazı işletmeler, daha da önemlisi müşteriler arasında ayrımcılık yapan bazı işletmelerin varlığı da şu çağda hala aldığımız şikayetler arasındadır. Özellikle insanlara kılık kıyafet, yaşam biçimi, etnik köken ya da inanışları üzerinden 'şu tarz insanlar buraya giremez' şeklinde insanlık dışı uygulama yapanlar hakkında en ağır müeyyidelerin uygulanması için de gerekli denetim ve çalışmalar devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür çağdışı uygulamalar dahil olmak üzere her türlü ölçü dışı uygulamayı anında yerel yönetimlerimize ve Ticaret Bakanlığımıza bildirmeleridir. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır" denildi.