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Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrasında yangın tüpü fiyatları yüzde 100 oranında zamlanmıştı. Yangın fırsatçılarına karşı harekete geçen Ticaret Bakanlığı, bu ürünü satan yerlere denetim gerçekleştirerek fiyatları yukarı çeken işletmelere ceza yağdırdı.

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki feci yangında 78 canı kaybetmenin acısını yaşarken fırsatçılar harekete geçti. Yaşanan olay sonrası yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde fiyatların 100 oranında zamlandığı gözlendi. Fahiş fiyat artışları büyük tepki çekerken şikayetler ve iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

"GEREKLİ CEZAİ UYGULAMALAR YAPILMAKTADIR"

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangın malzemelerinin satışına yönelik denetimlerin devam ettiğini ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza kesildiğini duyurdu.

Uysan açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'na bağlı denetim ekiplerinin, yangın malzemeleriyle ilgili denetimlerini sürdüğünü belirterek, "Fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai uygulamalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

FİYATLARDA YÜZDE 100 ZAM

Yangından önce 414 TL olan mini yangın tüpü, yangından sonra 735 TL'ye karar çıkmış, yangın battaniyesi, yangın söndürme spreyi ve duman dedektörü de yüzde 100 zamlanmıştı.

Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

İçimiz hain dolu gerisini siz düşünün.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

körler sağırlar birbirini agirlar yüz yılın Türkiyesi normal

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

maalesef biz böyle bir milletiz işte..

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Haber YorumlarıMurat Celik:

önümüz mübarek Ramazan fiyatlar %150 zam kapıda

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ülke ne yapsin, millet seytan olmus.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Iki türlü insan var...birincisi Allah'a tapar, ikincisi paraya tapar...Paraya tapanlar yandı, gerçek ve deruni manada Allah,a tapanlar kurtuldu...Erdem, nerdeydin. Gelmene sevindim:))

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Allah bu ülkeye savaş göstermesin. Denize düşen yılana sarılır derler. Düşmana sarılır hale getirdiniz ülkeyi.

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Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

Baştaki napsın millet hain üçkağıtçı olmuş

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Haber YorumlarıHakan Bulut:

hain vicdansız bunlar

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ülkemizde avrupada oldugu gibi serbest ekonomi piyasasi uygulaniyor, adam vergisini verdikten sonra 1 liraya aldigi mali 100 liraya satabilir aslinda bunun cezasi yok serbest piyasada sabit fiyat olmaz ve piyasayi arz talep dengeler belirler bu model normalde rekabeti getirir ve rekabet kurumunun görevi burda marketlerin üreticilerin tedarikcilerin kendi aralarinda anlasarak piyasa degerinin üstünde haksiz fiyat arttirmasini önlemektir ama asiri enflasyon olan bir ülkede bu imkansiz gibidir

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