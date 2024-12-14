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Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi

Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi
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Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Satışı devam eden ürünler için ise toplatma kararı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık listeye yeni ürünler ekledi. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...

LINENS MARKA AEGEAN SUNSET ÇUBUKLU ORTAM KOKUSU

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. Ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi

LINENS MARKA EXOTIC SPICE ODA VE ÇAMAŞIR SPREYİ

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/sucul ortama toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi

'MAD PARFUMEUR' MARKA PURE NATURAL REED DIFFUSER-DEKORATIF ORTAM KOKUSU

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi

REPERTOIRE MARKA CERISIER REED DIFFUSER 200 ML.'LIK ÇUBUKLU ODA PARFÜMÜ-KİRAZ ÇİÇEĞİ

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı bazı marka oda spreylerinin toplatılmasına karar verdi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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