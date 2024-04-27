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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'den yapılan hurma ithalatı kotasını artırdı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'den yapılan hurma ithalatı kotasının 3 bin tondan 5 bin tona yükseltilmesini öngören 'Ortaklık Komitesi' kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, Filistinli kardeşlerin taleplerini öncelikli olarak karşılamaya devam edeceklerini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'den yapılan hurma ithalatı kotasının 3 bin tondan 5 bin tona yükseltilmesini öngören "Ortaklık Komitesi" kararına ilişkin, "Her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile geçen yıl aralık ayında gerçekleştirdikleri görüşmeyi hatırlattı.

Görüşmede aldıkları karar neticesinde, Filistin'den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttiklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Filistin'in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı. Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyorum. Her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."

Kaynak: AA / Ekonomi

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