Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Helal Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lara doğru yüzde 35'e yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi'ne katıldı.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinliğin önemine işaret eden Bolat, Türkiye'nin fuara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuarın, helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inandığına, helal ticaretin daha da gelişmesine büyük katkılar yapacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu sene de etkinliklerimizi Filistinli kardeşlerimizin topyekun hedef alındığı İsrail'in katliamları ve soykırımının gölgesinde gerçekleştirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu saldırılarda maalesef kayıtlı 45 bine yakın, kaydı tespit edilemeyenleri de dahil ettiğimizde 54 bine yakın şehidimiz var. Gerek Gazze gerekse Batı Şeria'da çok büyük bir yıkım söz konusu. Bu sabah itibarıyla Lübnan'da ateşkes kararı yürürlüğe girdi, bunun en kısa zamanda Gazze'de, Filistin'de de olması için çabalarımızı, baskılarımızı artırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 2 Mayıs'ta İsrail'le hem ihracat hem ithalatta bütün ticaretimizi durdurduk ancak Filistin devletinin ve hükümetinin, Filistin ekonomisinin yaşatılması ve oradaki 6 milyon Filistinli kardeşimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özel bir mekanizma ile sıkı kurallar çerçevesinde Filistin'e yönelik ihracatı, varış yeri Filistin ve ithalatçıları Filistinli olmak kaydıyla devam ettiriyoruz. Yine Filistin hükümetinin ekonomisinin, ticaretinin yaşatılması için önemli gümrük vergisi, tarife kolaylıkları sağladık. Ticaret Bakanlığı olarak Helal EXPO fuarında da Filistin'in partner ülke, yani şeref misafiri ülke olması kararını aldık ve Filistin'e 700 metrekareden fazla bir stant alanı sağladık, 30'a yakın Filistinli firma burada Filistin ürünlerini sergiliyorlar."

Bolat, aynı şekilde Türkiye olmasaydı, Barış Harekatı olmasaydı, Gazze'den farksız bir duruma düşecek olan KKTC'yi de her platformda desteklediklerini dile getirdi.

Etkinlikte çok sayıda ülkeden katılımcıların bulunduğunu anımsatan Bolat, bu yoğun katılımdan duydukları memnuniyete işaret ederek, yaklaşık 110 ülkeden 1100 şirketin etkinlikte yer alacağını söyledi.

"İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme noktasında çok büyük çabalar sarf ettik"

Bolat, İslam dünyasının kardeşliği, ekonomik entegrasyonu, ticarette birbiriyle alışverişini arttırması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkati çekerek, gösterilen bu çabaların boşa gitmediğini anlattı.

Bolat, "Bundan 20 yıl önce Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin, dünya ile yaptıkları ticaret içindeki payı yüzde 10 bile değildi. Bugün bu oran yüzde 19'a yükseldi. İİT'nin, İSEDAK'ın hedefi, bu payı orta vadede yüzde 25'e yükseltmek. Biz 22 yılda bütün dünya ülkeleriyle olduğu gibi özellikle İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme noktasında çok büyük çabalar sarf ettik. Geldiğimiz noktada İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lara doğru yüzde 35'e yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"2023 itibarıyla finans sektörü hariç küresel helal pazarı 2,6 trilyon dolara ulaştı"

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, dünyada helal kavramının yaygınlaşması ve ticarette helal belgeli ürünlerin sayısının artması konusunda büyük ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Bolat, bugün helal kavramının, sağlıklı, temiz, hijyenik ve İslami hassasiyetlere uygun bir üretim ve hizmeti ifade ettiğini, bir güven ifadesi olduğunu dile getirdi.

Bolat, "Güvenilir ürün ifadesini temsil etmektedir. Sadece gıda ve içecekte değil, kozmetikte, tekstilde, ilaçta, finansta, turizm ve seyahatte de helal alanı, helal ticaret hızla büyümektedir. 2023 itibarıyla finans sektörü hariç küresel helal pazarı 2,6 trilyon dolara ulaştı. Bunun içinde gıda sektörü yaklaşık 1,9 trilyon dolar seviyesiyle en büyük segmenti oluşturmakta." bilgisini verdi.

Dünyada ve Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ve helal ticaretin yaygınlaşmasının daha da hızlanacağını aktaran Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye olarak biz de Ticaret Bakanlığı bünyesinde Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduk ve helal çalışmalarına destek vermekteyiz. Bu çerçevede 25'i yurt içi, 27'si yurt dışı kuruluşlar, 16'sı da laboratuvarlar olmak üzere toplam 68 kuruluşa helal akreditasyon verebilme yetkisi, belgelendirme sertifikası verildi. Bu 68 kuruluşun çalışmaları başladı, 95 karar alındı ve toplam 2 binin üzerinde kuruluş helal ve bu kuruluşların ürünleri helal akreditasyon kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar hızlanarak devam edecek."

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Dünya Helal Zirvesi Helal EXPO'nun açılış kurdelesini keserek, fuar alanını ziyaret etti.