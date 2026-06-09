Türkiye-Suriye ticaretinde 5 milyar dolar hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasında iki yıllık süreçte 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "2030'lu yılların başlarında da 10 milyar dolar ticarete ulaşmak hayal olmayacaktır, bunu hedef olarak belirledik." dedi.

"Anadolu Ajansı (AA) Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği, AA'nın öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO Holding katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bakan Bolat, zirve kapsamında, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile birlikte, AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı panele katıldı.

Türkiye'nin, Suriye'nin birlik, bütünlük ve kaderini, kendi milli birlik, bütünlük ve huzuru için önemli gördüğünü vurgulayan Bolat, iç savaşın sona ermesinin ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminde hızlı bir yükseliş olduğunu söyledi.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,7 milyar dolar olduğu bilgisini vererek, Suriye'nin yeniden inşa ve rehabilitasyon sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünlerde Türkiye'nin gerekli tedarikleri hızlıca sağladığını bildirdi.

Suriye'nin sanayi ve tarımının gelişmesiyle karşılıklı ticaret hacminin artacağına işaret eden Bolat, "İki yıllık bir perspektifte hedefimiz 5 milyar dolar yıllık dış ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında da 10 milyar dolar ticarete ulaşmak hayal olmayacaktır, bunu hedef olarak belirledik." diye konuştu.

"Suriye'deki gümrük kapılarında modernleşme çalışmalarına devam ediyoruz"

Suriye'de yeni fabrikalar ve imalathaneler açıldığını, tarımda yeniden bir toparlanma olduğunu ifade eden Bolat, Bakanlık olarak geçen yıl bu ülkede 6 uluslararası fuara katılım için firmalara destek verdiklerini dile getirdi.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl Uluslararası Şam Fuarı'na 100'den fazla Türk iş insanıyla katıldığını hatırlatarak, bu yıl da çalışmaların başladığını, ağustosta söz konusu fuarda yer alacaklarını kaydetti.

Suriye'nin yanında olduklarını vurgulayan Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız. Suriye'de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar. Suriye milli parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sivil toplum kuruluşlarının da Suriye'de şube açtıklarını belirterek, Lazkiye ile İskenderun arasında feribot hatlarının açıldığını, bunun da deniz taşımacılığının gelişmesini sağlayacağını söyledi.

Türkiye, Suriye, Körfez ülkeleri ve Hicaz Yolu'nun açılmasının da Orta Doğu'da ekonomik refahın gelişmesi için önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Bolat, "İsrail'in bölgedeki etkisinin azaltılması, bizlerin siyasi ve ekonomik dayanışmamızı artırmamızla beraber Orta Doğu'da, Körfez'de ve Türkiye'nin güney sınırlarında ekonomik refah, huzur, barış gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Suriye'deki gümrük kapılarında modernleşme ve genişletme çalışmalarına hızla devam ettiklerine dikkati çekerek, Gaziantep'in de Suriye'nin ekonomik gelişmesinde önemli katkıları olacağını bildirdi.

Suriye'nin yeniden inşasının önemine işaret eden Bolat, dünyada başarılı olmuş Türk müteahhitlerinin bu ülkedeki projelerle ilgili çalışma içinde olduklarını, özellikle uluslararası kuruluşlardan kredi bularak yeniden inşa faaliyetlerine daha fazla katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

"Ambargoların kaldırılması büyük başarı"

Bolat, Suriye halkının 14 yıl boyunca büyük acılar çektiğini anımsatarak, bu süreçte halkın çok önemli bir dayanıklılık ve direnme gücü kazandığını, 14 yıl boyunca ümitlerin neredeyse yok olduğu dönemden sonra büyük bir devrim başarıldığını anlattı.

Yeni yönetimin 18 ay gibi kısa bir sürede istikrarı, birliği ve bütünlüğü sağladığını vurgulayan Bolat, "Bu çok önemli bir başarıydı. Aynı zamanda siyasi birlik, siyasi dayanışma, hükümetin kurulması, bakanlıkların, kamu kurumlarının işlemeye başlaması ve fonksiyon icra etmesi Suriye'deki sanayici, çiftçi, esnaf kesimlerinin, memurların, işçilerin normal işlerini yürütüp ekonomik büyümeye odaklanması, bunlar kesinlikle çok büyük başarılar." ifadelerini kullandı.

Hem iç savaş sırasında hem de öncesinde uygulanan ambargoların kaldırılmasının da büyük bir başarı olduğunu belirten Bolat, bundan sonra mali kaynakların akmaya başlaması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, yeni yatırımlar, üretimin, tüketimin ve ihracatın artmasıyla beraber Suriye ekonomisinin savaş öncesi durumdan da daha iyi bir noktaya yükseleceğine inandıklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki hem siyasi hem ekonomik alanda bütünleşmenin Orta Doğu'da huzur, istikrar ve ekonomik gelişmenin gelmesinde çok önemli bir katalizör ve lokomotif görevi yapacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu ana kadar çok doğru yolda ilerliyoruz ve gelecek gerçekten inşallah her iki kardeş ülke ve bütün bölgedeki diğer kardeş ülkeler için çok daha iyi olacaktır. Bizler de kamu kesimi, kamu otoritesi olarak gerekli mevzuatları, anlaşmaları yapan özel sektörlerimizi desteklemek, onları teşvik etmek, yönlendirmek konusunda görevlerimize devam edeceğiz ve bu yeni dönemde aramızdaki yasal ve hukuki kurumsal bağları, anlaşmaları daha da güçlendireceğiz. Tabii bunu yaparken de unutmayalım, güçlü siyasi yönetim, güçlü liderlik, güçlü ekonomi ve güçlü ordu çok büyük önem taşıyor."

"4 milyon Suriyeli ana dili gibi Türkçe öğrendi"

Bakan Bolat, özellikle 2026 başında Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı ve birliği sağladıktan sonra siyasi alanda istikrarını pekiştirdiğini ifade etti.

Yatırımlar, ticaret, şubeler açma, karşılıklı ziyaretler, fuarlar gibi konularda tereddüde mahal olmadığını vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Halep, Türkiye'ye en yakın şehirlerden biri olarak Kilis ve Gaziantep ile beraber halkları, kültürleri, ekonomileri entegre konumundadır. Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük ihracat merkezidir. 10,7 milyar dolar yıllık ihracatı vardır, merkez iller bazında. 7,2 milyar dolar da ithalatı olan bir şehirdir. Yani hem ihracat yapar hem ithalat yapar. Burada Suriyeli tüccarlar için de önemli fırsatları var ve bu anlamda ticaret odası başkanları, sanayi odası başkanları hepsi buradalar. Birbirlerini ve pazarları, üretim yerlerini çok iyi biliyorlar. Genç nesil 4 milyon Suriyeli ana dili gibi Türkçe öğrendi, Türkçe konuşuyor ve bu aramızdaki kültür, ekonomi, ticaret, eğitim, sosyal ilişkilere çok önemli katkılar yapacak."

Gaziantep'in Suriye'ye geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolar ihracatı olduğu bilgisini veren Bolat, bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla da 350 milyon dolarlık tutara ulaşıldığını bildirdi.

Bolat, Suriye'deki yatırımlar geliştikçe ticaretin iki yönlü artarak devam edeceğine dikkati çekerek, "Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Kilis, Osmaniye bütün bizim sınırlarımızdaki güzide şehirlerimizde Suriye'nin ekonomik entegrasyonunda ana lokomotif görevi görecekler. Türkiye'deki bu başarı modeli, başarı hikayesi ümit ediyoruz ki Suriye'ye de ihraç edilecek ve böylece iki kardeş ülke ekonomik entegrasyonunu birlikte dayanışma içinde ilerletecek." dedi.

Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan koridorunun önemi

Bolat, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Körfez ülkelerine sıçraması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan koridorunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Daha savaş başlamadan Türkiye-Suriye transit ticaretinin Körfez ülkelerine başlatılması kararı aldıklarını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ile vize sorununu ulaştırmacılar için 15 Nisan'da çözünce artık kara yolu transit koridoru hızla görevini, fonksiyonunu icra ediyor. Bundan hem Suriye ekonomisi ve halkı kazançlı olacak hem biz Körfez ülkelerine en kısa yoldan üç gün içinde ulaşma fırsatını elde ettik. Benzer şekilde Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'ndeki Faw'dan başlayıp Irak ve oradan da Türkiye üzerinden, Irak'tan sonra Suriye'yi de yönetebilecek şekilde, Körfez ve Hürmüz Boğazı ile alakalı ortaya çıkabilecek blokajlar ve kapamalar karşısında alternatif güzergahlarda fonksiyon icra ediyor. Türkiye, Suriye ve bütün Orta Doğu ülkelerini birbiriyle bağlar hale geldi. Bu da çok önemli bir gelişme oldu, şerden bir hayır doğdu."

(Bitti)