Ticaret Bakanı Bolat "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı"nın açılışında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk mobilya sektörünün ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladığını belirterek, " Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi, daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız." dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen "IIFF (İstanbul International Furniture Fair) Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı" başladı.

Açılış dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin zorlu 2024 yılını makro göstergeler anlamında oldukça iyi rakamlarla geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ettiğini, milli gelirin 2024'ü yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla kapatacağını dile getiren Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara ulaşacağını belirtti.

Bolat, dünyadaki ekonomik durgunluk ve uluslararası ticaretteki yavaşlamaya ve korumacı politikalara rağmen mal ihracatının 2024'te yüzde 2,5'lik artışla 262 milyar doları geçtiğini aktararak, dış ticaret açığını 24 milyar dolar azalttıklarını, cari işlem açığının tarihin en düşük rakamlarına çektiklerini kaydetti.

İstihdamda 1 milyona yakın artış sağlandığını ve 2025'te tempolarını yükselteceklerini vurgulayan Bolat, faiz oranlarında düşüş sürecine girildiğini, kredi maliyetlerinde bankalar arasında indirim yarışının başladığını, ihracat reeskont kredisinde 1 Ocak itibarıyla 6 puanlık düşüş sağlandığını, şubatta yeni bir indirim müjdesi vermek için çalıştıklarını anlattı.

"Mobilya sektörümüz dünya çapında bir şöhret yakaladı"

Bakan Bolat, Türk mobilya sektöründe yakalanan rakamların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya konulan başarı hikayesinin bir örneğini yansıttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobilya sektörümüz hakikaten ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladı. Buna en güzel örnek olarak bundan 15 sene önceki Muharrem Çilek Beyle bir hatıramı sizle paylaşmak istiyorum. 1994 yılında İnegöl'den 50 kadar mobilyacı Köln Mobilya Fuarı'na gidiyorlardı. Ben o zaman MÜSİAD Genel Sekreteri'ydim. Fuara önce ziyaretçi olarak gidiyorlardı. Birkaç yıl sonra orada stant almaya başladılar. 2010 yılında bu salondaki mobilya fuarında Muharrem Bey bana şöyle söyledi: 'Ben 1996'da Köln Mobilya Fuarı'nda 15 metrekare bir stant aldım. Yanımda 1500 metrekarelik bir Alman firması vardı, çok üzüldüm. Ama bugün burada 1500 metrekare stant aldım.' İşte bugün Avrupa ve Asya'yı birleştiren İstanbul'un en büyük, iki fuar merkezli, İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar Merkezi'ni birleştiren, yegane fuar mobilya fuarı olmuştur. 30'a yakın salonda 1000 firmanın katılımcı olarak yer aldığı, 150 bin ziyaretçinin beklendiği, 3 bin markanın sergilendiği bu fuar Türk mobilya sektörünün dünyada geldiği yeri göstermesi bakımından takdire şayan bir başarıdır."

"Mobilya ihracatında yaklaşık 18 katlık artış var"

Ticaret Bakanı Bolat, 2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatının halihazırda 4,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, yaklaşık 18 katlık artışın büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Mobilya sektörünün 12 milyar dolara ulaşma hedefine işaret eden Bolat, "Ağaç ürünleri, orman ürünleri ve kağıdı eklediğimizde sektör 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıyor. Dünyadaki en zengin, en büyük pazarlara dahi mal satabiliyorlar. Bunu kalite, tasarım, işçilik ve estetikle başardılar. Mobilya, sadece oturulacak ya da üzerinde yatılacak nesne olmaktan çıkmış, adeta bir yaşam sanatı ürünü haline gelmiş ve bu anlamda da dünyaya başarımızı kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı yapan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıktı"

Bakan Bolat bundan 20-30 sene önce Türkiye'nin uluslararası alanda Türk lokumu, Türk kahvesi, Türk hamamı gibi ülkeyi dünyada tanıtan ürünler bulunduğunu anımsatarak, bugün Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu, Türk mobilyası, Türk çeliği, Türk beyaz eşyası, Türk dizileri, Türk hava yolu, Türk turizmi gibi dünya çapında tanınan ve Türkiye ile özdeşleşen ürün ve hizmetler bulunduğunu bildirdi.

Buraya gelmenin kolay olmadığını dile getiren Bolat, "22 sene boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan siyasi istikrar, siyasi reformlar, ekonomik reformlar, uluslararası ticarete açılım, mal ve hizmet üretimini, ihracatını destekleme politikaları Türk müteşebbislerinin başarısı, yeteneği, azmi, cesareti ile birleşince bugün 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı yapan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıktı. Milli gelirimiz aşağı yukarı ithalatla beraber yarısını oluşturan bir dış ticaret sektörüne sahibiz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene bu fuara Ticaret Bakanlığı olarak 87,5 milyon TL katılım-stant destekleri verdiklerini anımsatan Bolat, bu yıl da 1000'i aşkın firmanın katılımlarının yüzde 50'sini destekleyeceklerini söyledi.

"Geçen yıl bütçemizden 24,7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz"

Bakan Bolat, çok sayıda proje ile ihracatçıların yanında olduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek vererek ihracata yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta 2025 yılı İhracat Eylem Planı'nı açıkladık. 77 eylemden oluşan tedbirlerden oluşan bu planla, Türkiye'yi 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı olarak Cumhurbaşkanımız söz verdiğimiz 390 milyar doları geçmeyi hedefledik. Geçen yıl bütçemizden 24,7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz.

Başarıyı ödüllendirmek görevimiz. Marifet iltifata tabi olmalı diyoruz, sizleri yürekten destekliyoruz. Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi ama yetmez inşallah daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız. Artık derneklerimiz arasında birlik dayanışmayı da sağlamış bulunuyoruz, güçlerimizi birleştireceğiz, Türkiye'mize, Türkiye ekonomisine, Türkiye ihracatına daha fazla katkı vereceğiz."

Bakan Bolat ve beraberindekiler konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesti.