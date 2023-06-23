Ticaret Bakanı Bolat'tan Malatya'da konteyner kent ziyareti

STK'lar ile buluşan Bolat: "Deprem bölgesinin yeniden inşası en büyük hedefimiz"

MALATYA - Ticaret Bakanı Dr. Ömer Bolat, Ekim ayında yüzde 85,5 olan enflasyonun 3 Haziran itibariyle yüzde 39,5 oranına düştüğünü söyledi. Bolat, ayrıca deprem bölgesinin de yeniden ayağa kaldırılması adına hükümet olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Namık Gören ve il yönetimi tarafından karşılanan Bakan Bolat daha sonra Rönasans Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Bolat, konteyner kentte yaşayan depremzedelerle sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Bakan Bolat daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Malatya ekonomisinin masaya yatırıldığı toplantı öncesi konuşan Bakan Bolat, 6 Şubat sabahından bu yana hükümet olarak teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Devletimizin bütün imkanlarıyla ve STK'larımızın, vatandaşlarımızın bağışlarıyla 11 ili ve Türkiye'nin hem coğrafya olarak 100 ölçümü olarak hem de nüfus olarak yüzde 12-13 civarında bir büyük alanın kapsayan ve Anadolu topraklarının bin yılda gördüğü en şiddetli depremin çok tabii yıkıcı etkileri oldu. 51 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok büyük bir fiziki yıkım gerçekleşti. Malatya Hatay Kahramanmaraş ve Adıyaman'da birlikte tabii bu depremde en ağır etkilenen 4 ilin arasında. Bu çok açık bir gerçek. Ama şunu lütfen bilin ki, ilk dakikadan ilk saatten itibaren Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda liderliğinde deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanması noktasında dünyada eşi benzeri görülmeyen bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Deprem sonrası Türkiye'ye gelen birçok yabancı ülke temsilcileri, uluslararası kuruluş temsilcileri, deprem bilimciler, yardım kuruluşları ve hükümetlerinin temsilcilerinin de açıkça itiraf ettiklerini söyleyen Bolat, " Dünyada hiçbir ülkede bu kadar geniş alanda yaklaşık 500 kilometreye uzanan bir uzunlukta bu kadar yıkıcı bir depremin yaralarının sarılması noktasında Türkiye kadar hızlı hareket eden bir ülke görmedik diye açıkça söylüyorlar. Seçim zaferinden sonraki konuşmalarda da hükümet programında da deprem bölgelerinin ağaya kaldırılması, yeniden inşası, buraların yaşanılabilir cazibe merkezleri olarak yeniden sağlıklı, huzurlu ekonomik olarak gülü şehirler haline gelmesi en büyük hedefimiz. Bu konuda tavrımız nettir" ifadelerine yer verdi.

İkinci önceliklerinin ise enflasyonla mücadele olduğunun altını çizen Bakan Bolat, "Pandemi ile bütün dünyayı saran enflasyon canavarı ile bizim ülkemizde de büyük bir mücadele verilmektedir. Ekim ayında yüzde 85,5 olan tüketici fiyatı endeksi enflasyon oranı yüzde 39,5 oranına 3 Haziran itibariyle düşmüştür. Bu mücadele kesintisiz devam edecektir. Biz bakanlık olarak üzerimize düşen görevi diğer bakanlıkların koordinasyonunda yerine getiriyoruz" diye konuştu.