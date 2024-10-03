Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon Aşağı Doğru İniş Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir." dedi.

Bolat, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda 49,38'e gerilediğini işaret eden Bolat, "Son 3 yıldan bu yana ilk defa TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının altında kalmıştır." dedi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranı olarak yüzde 41,5-42 hedefi benimsenmiştir. Kalan 3 ay zarfında da inşallah bu hedefi tutturmak için gayretlerimizi daha da artıracağız. Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir."

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarına değinen Bolat, ciddi gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti.

Programın en önemli hedeflerinden birinin deprem yaralarının sarılması olduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:

"İkinci önemli hedefimiz enflasyonist sürecin sona erdirilip Türkiye'nin yeniden düşük enflasyonla yüksek oranlı büyüme istikrarını kazanması. Dünyada olan büyük felaketler ve Türkiye'mize olan etkileri karşısında yeniden düşük enflasyonlu, yüksek oranlı büyümenin sağlandığı istikrarlı sürece ülkemizi en kısa sürede kavuşturacağız. Üçüncü önemli hedef de ekonomimize en çok zarar verebilecek unsurların başında gelen dış ticaretteki kırılganlığı azaltmaktı. Dün rakamları açıkladık. Burada da Allah'a şükürler olsun büyük bir olumlu başarı var. Bu anlamda ilk 9 ayda mal ihracatımız yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara yükseldi. 9 ayda yaklaşık 6 milyar dolar artış sağladık. İthalatımızdaki olumlu gelişme daha çarpıcı. İthalatımız ilk 9 ayda yüzde 7,9'luk azalışla 253 milyar dolara geriledi. Burada da 21,7 milyar dolarlık azalış söz konusu. İkisinin toplamı dış ticaret açığımız bu yıl ilk 9 ayda 27 milyar 600 milyon dolar azalmıştır. 9 ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara gerilemiştir. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 87,5 milyar dolardı. Demek ki 27,5 milyar dolarlık bir tasarruf dış ticaret açığının düşürülmesiyle sağlanmış oldu."

"Türkiye'nin döviz yeterliliği sorunu kalmamıştır"

Bolat, cari işlemler açığına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Zaman zaman döviz kurunun artması, fırlamasının önündeki en önemli nedenlerden biri olan büyük cari açık faktörü ortadan kalkmıştır. Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olan cari işlemler açığımız temmuz itibarıyla 19 milyar dolara geriledi. 11 Ekim'de Merkez Bankası ağustos verilerini açıklayacak. Çok çok daha az bir rakama inşallah gerileyecek. O müjdeyi de hep birlikte öğreneceğiz. Böylece Türkiye'nin döviz yeterliliği sorunu kalmamıştır. Türkiye döviz biriktirmektedir. Brüt döviz rezervlerimiz 15 ay önce 98,5 milyar dolarken 157,5 milyar dolara yükselmiştir. Net döviz rezervlerimizde ise 90 milyar dolarlık artış, iyileşme meydana gelmiştir. Eksi 65 milyar dolardan artı 30 milyar dolara yakın bir rakama yükselmiştir. Hamdolsun bu da dövizde istikrarın sağlanmasına anlamına geliyor. Dövizde istikrar sağlandıkça fiyat istikrarına katkı yapıyor ve ihracatımız artarken hem mal hem de hizmetler ihracatı artıyor. Hizmetler ihracatı da bu yılın sonuna kadar 110 milyar dolara ulaşacak. Bu anlamda gerek kur noktasında gerekse ithalat yapabilme noktasında dövizle alakalı herhangi bir sorunumuz kesinlikle yoktur. Bu da ekonomideki istikrara katkı yapmaktadır ve istikrarla birlikte de önümüzdeki yıldan itibaren yeniden hızla bir büyüme sürecine gireceğiz. Zaten Türkiye 2023'te yüzde 5,1 oranında büyüyerek 1 trilyon 130 milyar dolarlık milli gelire ulaşmıştı. Bu sene de ilk 6 aydan sonra haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 200 milyar dolardır. Yıl sonunda kişi başı milli gelirimiz de 15 bin dolara yaklaşacaktır."

Türkiye'nin büyümesinde, yatırım artışı ve ihracatın net katkısının olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin çevresindeki savaşlara rağmen ihracatını arttırdığını belirtti ve ihracatçılara teşekkür etti.

(Sürecek)