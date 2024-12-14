Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacaktır." dedi.

Bakan Bolat, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti olarak Çankırı'ya 22 yılda 78 yılda gerçekleştirilenin yaklaşık üç katı eser kazandırdıklarını, 55 milyar Türk lirası değerinde yatırım yapıldığını söyledi.

Çankırı'da "Karatekin Üniversitesi"nin kurulduğunu belirten Bolat, "5 bin 633 kişilik yurt, 32 spor tesisi yapıldı. Sosyal yardımlarda 1 milyar liralık kaynak aktarıldı. 10 yeni hastane yapıldı Çankırı'da. 26 sağlık tesisi, 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanesi inşaatı da hızla devam ediyor. TOKİ, Çankırı merkez ve bütün ilçelerinde devasa konutlar yapıp Çankırılıların barınma sorunlarını çözmektedir. Bugüne kadar 4 bin 632 konut tamamlandı, 1584 konut da hızla tamamlanma yolunda ilerliyor. Daha önce su arıtma tesisi hiç yoktu, 9 su arıtma tesisi kazandırıldı. Millet bahçelerimiz, Çankırılının hizmetinde, halkımıza nefes alma, dinlenme imkanı sunuyor." diye konuştu.

Çankırı'nın sadece tarım şehri olmadığını, sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlediğini dile getiren Bolat, "Çankırı, bir ihracat şehri haline geldi. Çankırı, geçen yıl 800 milyon dolar ihracat, buna karşılık 185 milyon dolar ithalat yaptı yani Çankırı 4 birim ihracat, 1 birim ithalat yaptı. Allah'ın izniyle iki sene içinde Çankırı'nın ihracatı 1 milyar doları aşacaktır." ifadelerini kullandı.

"230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir"

Ticaret Bakanlığının esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu vurgulayan Bolat, "Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız, hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür çünkü Türkiye ekonomisi 22 yıldır tam 5 katı büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3 bin 600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14 bin 500-15 bin dolara yükselmiş olacaktır." diye konuştu.

AK Parti'den önce ülkede istikrarsız bir ortamın olduğunu, artık bu dönemlerin geride kaldığına dikkati çeken Bolat, şöyle konuştu:

"2002 sonunda Türkiye'de 21 milyon kişi iş sahibiydi, bugün 33 milyon kişi iş sahibi. Yılda 1 milyon 400-1 milyon 500 bin kişi ev alıyor. Yılda 1 milyon 150-1 milyon 200 bin kişi birinci el, 15 milyona yakın kişi de ikinci el araba sahibi olabiliyor. Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Çok büyük badireler atlattık. Dünya ekonomik krizleri oldu. 2008-2009, 2020-2021, salgın krizleri oldu, bölgemizde savaşlar var ama Türkiye'nin tırnağına zarar gelmedi. Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve başkanlığında Türkiye, bir huzur ülkesi, istikrar abidesi oldu. Bu sayede ekonomimiz büyümeye devam etti. Salgında dahi bizim ekonomimiz yüzde 2'ye yakın büyüdü. Bu yıl da 9 ayda yüzde 3,2 büyüdü. İnşallah yaşadığımız korkunç deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz.

Gelecek sene sonundan itibaren deprem bölgesinde 11 vilayetteki çalışmalar sona yaklaşacak. Deprem masrafları azaldıkça devlet bütçesinden arta kalacak kaynaklar emekliler, esnaf, çiftçi, işçi, memurlar için daha fazla kullanılacak ve daha adil şekilde rahatlatılacaklar. Satın alma güçleri daha da yükselecek."

Salonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

Öte yandan Bolat, kongre öncesinde Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.