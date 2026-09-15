Ticaret Bakanı Bolat Ahilik Haftası Açılış Programı'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa sunulan finansman desteklerine ilişkin, "480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere, 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş." dedi.

Bolat, Esenler Belediyesi tarafından Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası Açılış Programı ve Şed Giyme Töreni'nde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyelerinin yaptığı hizmetlere dikkati çekti.

Bu yıl Ahilik Haftası kutlamalarının 39'uncusunun düzenlendiğini anımsatan Bolat, "Ahilik kelime itibarıyla kardeşlik anlamına gelir ama ekonomiye can katan, ekonominin omurgasını ve dinamosunu oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın, tacirlerimizin bütünleşik ismini ifade eder. Ahiler yani kardeşler, esnaf, tacirler, sanatkarlar üretimleriyle hem ekonomiye katkı yaparlar hem vergi öderler hem de insanlarımıza istihdam kazandırırlar ve onların evlerinin geçiminde bu faaliyetleriyle çok önemli rol oynarlar." dedi.

" Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkar mevcut"

Bakan Bolat, " Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkarımız var. İlk sayımın yapıldığı 2005 yılında bu rakam 1 milyon 300 bindi. Üstüne yaklaşık 1 milyon daha ilave oldu. Bu durum ekonominin büyümesiyle alakalı. Bir ülkede yatırım olmazsa, üretim olmazsa, ticaret yavaşlarsa, gerilerse o zaman ekonomik faaliyetler geriye gidiyor ve ülke küçülüyor demektir." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde ekonomiden kamuya, eğitimden sağlığa, çevreden kültüre, sanattan spora, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaştırmaya her alanda çok büyük hizmetlerin yapıldığını ve büyük bir başarının mimarı olduklarını anlatan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sene yarısı itibarıyla milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri 3 bin 600 dolardan 18 bin 500 dolara, mal ihracatını 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseltmeyi, Türkiye'yi sanayide, hizmetlerde ve hemen hemen her sektörde dünyanın ilk 5, ilk 10 ülkesi haline getirmeyi Allah'ın yardımıyla, milletimizin destek ve duasıyla hep beraber başardık. Dünyanın 21'inci büyük ekonomisiyken dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumuna getirdik. Bundan toplumumuzun, halkımızın bütün kesimlerinin faydalanması konusunda gerçekten gereken bütün azami gayretler gösterildi. Yaşam standartlarının gelişmiş ülkelerden daha iyi olması için de çok büyük hizmetler yapıldı."

Çevresinde yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye huzur ve istikrara sahip

Ticaret Bakanı Bolat, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla esnafa sunulan işletme finansman desteğini 15 gün önce 1,5 milyon liraya yükselttiklerini kaydederek, iş yeri kurma, makine-demirbaş alma, ticari aracını değiştirme noktasındaki finansman desteklerinin ise 3,5 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bolat, "480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere, 23 yılda esnafımıza 853 milyar lira finansman desteği ve kolaylığı sağladık. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olmuş. Esnaf işletme ve yatırım kredilerinin maliyeti yüzde 20. Piyasadaki maliyetlerin yarısı nispetinde. Esnafımızı güçlendirmek için böylesine çalışıyoruz." diye konuştu.

İstihdamda, araç sayısında, ev sahibi olan kişi sayısında yaşanan artışa vurgu yapan Bolat, siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve çalışkanlık sayesinde bu başarıları elde ettiklerini anlattı.

Bolat, çevresinde yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin huzur ve istikrara sahip olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye süreci sayesinde bundan sonra ekonomik gelişmelere daha fazla odaklanabileceklerini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen yeniden ihya ve imar çalışmalarının altını çizen Bolat, söz konusu illeri 3 yılda ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

Bolat, İstanbul'da da ciddi bir dönüşüm çalışması sürdüğünü belirterek, Yarısı Bizden Kampanyası'nın bir yıl daha uzatıldığını, bu kapsamda daire başına 1 milyon 850 bin lira destek verildiğini anımsattı.

"Daha çok eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Bakan Bolat, bugüne kadar çiftçilere, işçilere, emekçilere, memurlara, esnaf ve sanatkarlara sunulan desteklere dikkati çekerek, "Rabbim ömür verdikçe Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için daha çok eserler, hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki insanımızın yüzü gülsün, daha esenlik ve huzur içinde daha müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürsünler." şeklinde konuştu.

Kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda sıcak savaşların, yıkımların ve acıların yaşandığı Türkiye'nin bugüne kadar krizleri yönetmeyi başardığını aktaran Bolat, "Bundan sonra da hep birlikte başaracağız." dedi.

Bakan Bolat ödül dağıttı ve pilav ikram etti

Konuşmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından Bakan Bolat'a Ahi Sancağı tablosu takdim edildi.

Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin tarafından, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan yorgancılığın yeniden hatırlatılması amacıyla Bakan Bolat'a el yapımı yorgan hediye edildi.

Öte yandan Esenler'de ahilik ödülleri de dağıtıldı.

"Yılın Ahisi" seçilen Abdullah Uğur'a, "Yılın Ustası" Mustafa Güzel'e, "Yılın Kalfası" Asım Esen'e ve "Yılın Çırağı" seçilen Cemal Emirli'ye ödülleri Bakan Bolat ve Esenler Belediye Başkanı tarafından verildi.

Bakan Bolat, törenin ardından bölgedeki vatandaşlara ahilik kutlamaları kapsamında hazırlanan pilavdan ikram etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bolat, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA