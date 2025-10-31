THY Gaziantep'te tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

TÜRK Hava Yolları (THY) Gaziantep'in tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla Gaziantep İli Tanıtımı Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Dünyadan Gaziantep'e turist getirebiliriz. Aynı zamanda Gaziantep'ten de 541 noktaya sanayicilerimizi uçurabiliriz. İç hatlarda da yüzde 33 büyüme sağladık. Gaziantep özelinde 2 ayrı markamız var. Gaziantep'in Türkiye içindeki önemini çok uzun zamandır biliyoruz ve özel yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği öncülüğünde Türk Havayolları'nın Gaziantep İli Tanıtımı Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda THY'nin Gaziantep için yapacağı tanıtım faaliyetleri ele alındı. Etkinliğe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Üniversite Rektörleri ve STK temsilcileri katıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda kentin turizm potansiyelinin artırılması, yurt içi ve yurt dışı destinasyonlarda Gaziantep markasının güçlendirilmesi, gastronomi turizminin desteklenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat tarafından yapılan sunumda Gaziantep merkezli 10 şehirde bulunan 17 kültürel varlığı kapsayan destinasyonda hedeflere ulaşılması için uluslararası tanıtım ve iş birlikleri, tematik tur paketlerinin geliştirilmesi, bölgesel farkındalık ve altyapı gelişimi, hedef pazarlar olan Asya, Uzak Doğu ve Amerika bölgelerinden gelecek turistlere yönelik tanıtım çalışmaları, influencer, basın ve acente iş birlikleri gibi konulara değinildi.

Ahmet Bolat sunumunda Gaziantep özelinde verileri açıklarken 2025 yılında yurt dışında 19 tanıtım turu yaptıklarını ve 2026 yılı için 23 tanıtım turunun daha yapılacağını belirtti. Gaziantep'in ihracatında lojistik rakamlarla THY'nin verilerini paylaşan Bolat, 2025 yılında ürünlerin 72 ülkeye hava kargo ile taşındığını ve 323 ton dış hat kargosunun 200 tonunun Gaziantep üretimi olduğunu 110 ton gibi rekor bir talep ile de Avustralya'ya ürünlerin taşındığını ifade etti.

ÇEBER: DÜNYADA DA TÜRK HAVA YOLLARI BİZİM SESİMİZ OLACAK

Önemli bir heyeti misafir ettiklerini belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Gaziantep ile ilgili belki bundan sonra ' Türk Hava Yolları'ndan önce Türk Hava Yolları'ndan sonra' diye konuşabiliriz. Gaziantep'in muhteşem bir potansiyeli var. Bunu Türk Hava Yolları'nın profesyonelliğiyle birleştirmek istiyoruz. Dünyada da Türk Hava Yolları bizim bu şekilde sesimiz olacak. 'Buraya bir ek sefer daha koymaktansa burayı dünyada çok daha iyi tanıtmak bize çok daha fayda sağlar denildi'. Bu gerçekten güzel bir vizyondur, ekiptir. Ben şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kadroyla, geniş bir kadroyla buraya geldiği için ve şimdiden hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

ŞAHİN: BİZİM EN ÖNEMLİ TANITIM AYAĞIMIZ TÜRK HAVA YOLLARI

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin OECD Şampiyon Şehir, EBRD Yeşil Şehir ve Avrupa Ödülü sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli markası olan Türk Hava Yolları'nı bugün üst düzey yöneticilerini şehrimizde ağırlıyoruz. Misafirlerimiz bizi markalaştıran, Türk Hava Yolları'nı dünya markası haline getiren çok özel misafirler. Bunun en önemli sermayesi beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Bugün vizyonlarıyla, ufuklarıyla, stratejileriyle bu önemli çalışmada ülkemizin en önemli marka değerini yöneten sizler bizim için en kıymetli hazinesiniz. Kültürel mirasımız da diğer önemli hazinemiz. Bugün iki hazineyi bir araya getirdik ve birleştirdik. Bir taraftan ortak geçmişimiz var. Geleceğe emin adımlar ilerliyoruz. Geçmişimizde büyük medeniyet var. Cumhuriyet Dönemi'nin en güzel eserleri burada ve bunların tanıtılma ihtiyacı var. Tanıtım deyince bizim en önemli tanıtım ayağımız, tanıtım mekanizmamızdan bir tanesi elbette ki Türk Hava Yolları."

BOLAT: GAZİ ŞEHRİN SANAYİSİ İLE FARKLI İŞ ORTAKLIKLARI YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENİYOR

THY'nin gelecek hedefleri içinde sadece turizm ve taşıma açısından değil Gazi şehrin sanayisiyle ortak çalışmalar yapılabileceğini aktaran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, üniversiteler ve Teknopark şirketleriyle projeler yürütülebileceğini belirtti. Bolat, Türk Hava Yolları'nın göstermiş olduğu vizyon ve misyon ile her yıl yüzde 12 seviyesinde büyüme kaydettiğini belirterek şunları söyledi:

"65 uçakla yola çıkan Türk Hava Yolları bugün 515 uçağa ulaştı ve 2033 yılına kadar bu rakam 813'e yükseltilecek. Bu toplantı bir milat olacak. Bundan sonra Gaziantep için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Türk Hava Yolları ilk kurulduğunda 65 uçağı vardı. 11 geniş gövde kalanı dar gövde olan uçakları vardı. Butik bir havayoluydu Türk Hava yolu. Sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili misyonu ve yapılan yatırımlarla birlikte dünyanın en önemli hava yolları olduk. Türk hava yolları her yıl yüzde 12 büyüme sağladı. Dünya ortalama yüzde 3 buçuk. Dünya ortalamasının yaklaşık 4 katı büyüme sağladık. 65 uçaktan şu anda 515 uçağa yükseldik. 2033 vizyonumuzda uçak sayımızı 813'e yükseltmeyi planlıyoruz. Haftada 8 bin noktaya uçuyoruz. 4 bin 700 iç hatlara uçuyoruz. 541 noktaya şehre bağlıyoruz. Dünyadan 541 noktadan Gaziantep'e turist getirebiliriz yine Gaziantep'te de dünyada 541 noktaya sanayicilerimizi uçurabiliriz. İç hatlarda da yüzde 33 büyüme sağladık. Gaziantep özelinde 2 ayrı markamız var. Gaziantep'in Türkiye içindeki önemini çok uzun zamandır biliyoruz ve özel yatırımlar yapıyoruz Gaziantep için. Türk hava yolları dünyada kapasite olarak uluslararası üçüncü sıradayız. Yolcu sayısında 2024-2025 olarak kıyasladığımızda yüzde 4 büyüme ile devam ediyor. Bu seneki gelirimiz 22 milyar civarında. Borçluluğumuz hemen hemen yok. 6.1 milyar dolar gözüken uçaklarımızın finansman borçları ticari kredimiz sadece 300 milyon dolar."