Üye Girişi
Haberler

Themore Concept UNICERA Fuarı'nda Yenilikçi Tasarımlarını Sergiledi

Themore Concept UNICERA Fuarı'nda Yenilikçi Tasarımlarını Sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Themore Concept, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılarak mutfak, banyo ve dekorasyon alanındaki yenilikçi tasarımlarını sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun etkinlikte yer alması ile katılımcılara ilgi çekici deneyimler sunuldu.

Themore Concept yenilikçi tasarımlarını UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda sergiledi. Markanın; mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri sektör profesyonellerinin ilgisini çekti.

Mutfak, banyo, kapı ve tüm dekorasyon ürünleri alanında özgün tasarımlara yapan Themore Concept, büyüme hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki en önemli fuarlara katılmaya devam ediyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na katılım sağlayan Themore Concept, yenilikçi tasarımlarını sektör profesyonelleri ile buluşturdu. Sektöründe yaklaşık 40 yıllık tecrübe ve birikimini son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıyan marka, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda yer aldı. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan tasarımlarını sergileyen marka; sektör profesyonelleri, bayiler ve iş ortaklarıyla buluştu.

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı

Marka ziyaretçilere yönelik de etkinlikler düzenledi. Ziyaretçilere yönelik düzenlenen etkinlikte, ünlü şef Somer Sivrioğlu Themore Concept mutfağında imza tatlarını hazırladı. Markanın yenilikçi tasarımlarla donattığı mutfak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Şef Somer Sivrioğlu hazırladığı yiyecekleri misafirlere ikram etti.

"Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz açısından büyük önem taşıyor"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orge Grup CEO'su Ahmet Geçgel, "UNICERA Fuarı, sektördeki en önemli etkinliklerden biri. Burada, 40 yıllık deneyimimizi ve yenilikçi tasarımlarımızı sektör profesyonelleriyle paylaşma fırsatı bulduk. 2025 yılı öncesi sektörle bir araya gelmek bizim için son derece heyecan vericiydi. Yeni pazar fırsatlarını keşfetmemiz ve uluslararası iş bağlantıları kurmamız açısından da burada yer almak büyük bir önem taşıyor. İhracat faaliyetlerimizi güçlendirerek global pazarda büyümeye ve uluslararası müşterilere ulaşmak için stratejilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız"

Gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Geçgel, "Üretim kapasitemizi 3 katına çıkaracağız. Yurt dışı satışlarımızı her yıl yüzde 25 artırmayı amaçlıyoruz. 2025 yılında ABD'de de kendi bünyemizde istihdam sağlayacağımız bir showroom açmak istiyoruz. ABD pazarında yer almak istiyoruz. Türkiye'de 23, yurt dışında 4 satış mağazamız var. Önceliğimiz yurt içinde pazar lideri olmak, ardından da yurt dışında bayiler açarak büyümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı ihracat yılımız olacak"

Themore Concept COO'su Muhammet Ali Gonca, "Fuar bizim için çok verimli geçiyor. Satış ağımızı her geçen gün artırıyoruz. Fuarın işbirliklerine katkısı çok iyi. Her yıl bu tür fuarlara yeni ürünlerimizle katılıyoruz. Gelen beğeniler bize motivasyon sağlıyor. Bayilik yapılanmamızı genişleterek büyümek istiyoruz. 2025 yılını ihracat yılı olarak belirledik. Başta; ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da mağaza yapılanması yapacağız. Sonrasında da tüm Avrupa bloğuna ihracat yapacak şekilde daha güçlü bir aktör olarak var olacağız" dedi.

Yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getiriyor

Banyo ve mutfak sektöründeki en son yenilikleri, trendleri ve teknolojileri sergilemek amacıyla her yıl düzenlenen fuar, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı bir araya getirerek, sektördeki profesyonellere önemli iş fırsatları sunuyor. Katılımcılar, en son tasarım trendlerini keşfederken, sektördeki lider firmaların yenilikçi ürünlerini inceleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca, fuar boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ve seminerler, katılımcılara sektördeki gelişmeleri takip etme ve yeni bilgiler edinme imkanı sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı

 İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

İsrailli taraftarlar tekme tokat dövüldü, yaralılar için 2 uçak yola çıktı

 Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılıyor

Türkiye'nin takip ettiği davada ikinci duruşma
Küçük yaşta fuhşa zorlanan kız çocukları sapıkların elinden kurtarıldı

Kız çocukları sapıkların elinden böyle kurtarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? 8 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu İstanbul'da yağmur yağacak mı? Barajlarda son durum nedir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor? 9-10 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Narin Güran davasında son durum nedir? İlk duruşmada neler oldu? 8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 8 KASIM: En yeni, kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 8 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! Aile hekimlerinin grevi bitti mi? Sağlık Ocakları 8 Kasım (bugün) açık mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.