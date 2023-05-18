TFF, Yenilenebilir Güneş Enerjisi yatırımı için çalışmalara başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere can suyu olacak büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yenilenebilir Güneş Enerji yatırımı ile yıllık 80 milyon Dolar'lık gelir sağlamayı planlayan TFF, çalışmalara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), büyük bir gelir sağlayacak Yenilenebilir Güneş Enerji yatırımı için çalışmalara başladı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç da TFF'ye danışmanlık yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere can suyu olacak büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yenilenebilir Güneş Enerji yatırımı ile yıllık 80 milyon Dolar'lık gelir sağlamayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, çalışmalara başladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol kulüplerinin maliyetlerini azaltmak için 50 MW gücünde GES kuracaklarını ve çalışmaların başladığını ifade etti.

Kayserispor Kulübü ziyaretinde açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TFF'mizin yenilenebilir Güneş Enerjisi Sistemi projemiz var. Bu noktada Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç bize destek veriyor. Gerek kendisine gerekse Kayserispor Kulübü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç da, "Federasyon başkanımızın vizyonuna inanıyoruz. Türk futbolunun geleceği için yaptığı yatırımları destekliyoruz. En önemli yatırımlardan birisi Güneş Enerji Santrali olacak. Yıllık 80 Milyon Dolar'lık bir gelirden bahsettiğimiz proje. Bu noktada tüm paydaşlarımızın da TFF başkanımıza destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ