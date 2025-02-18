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Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor

Tespihler Yatırım Aracı Olarak Gözde Hale Geliyor
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Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan Hüseyin Aktı, tespihlerin sadece aksesuar değil, yatırım aracı olarak da değerlendirilebileceğini vurguladı. Özel koleksiyoncuların ilgisini çeken tarihi tespihlerin değeri, gün geçtikçe artıyor.

Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan Hüseyin Aktı, tespihlerin yalnızca bir aksesuar değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Tespihler, sadece manevi bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda değerli bir yatırım aracı olarak da kullanılabiliyor. Kilis'te tespih tamiri ve satışı yapan 21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Aktı, el işçiliğiyle yapılmış 200, 300 ve 400 yıllık tespihlerin değer kazandığını ve özel koleksiyoncuların ilgisini çektiğini ifade etti. Aktı, "O dönemin ustaları tamamen el emeğiyle çalışıyordu. Bu tespihler, her biri adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş ve zamanla değer kazanmış durumda. Bu yüzden tespihlerin tarihi, işçilikleri, makinesiz üretimi el emeği ile ve kullanılan malzeme, tespihin değerini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor" dedi.

Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı. Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor" şeklinde konuştu.

Yatırımcılar için tespih seçimi

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıraladı. "Tespih alırken, malzemenin doğal olup olmadığı, el işçiliği ve tarihi özelliği en önemli kriterlerdir. Tespih, hem günlük kullanım hem de yatırım aracı olarak değer kazanabilir. Ancak el işçiliği yüksek ve nadir olan tespihler, zamanla değerini katlayarak geri dönüş sağlar" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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