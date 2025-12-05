TESK'ten dikkat çeken talep: Zincir marketler arasında en az 500 metre mesafe olsun

Haberler

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından Perakende Kanunu çalışmaları kapsamında sunulan teklifte, zincir marketler arasında az 500 metre mesafe olması talep edildi. TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere "80-90-100 metrekare dükkanlar, uluslararası marketler açılıyor. Zincir market oldukları için otopark zorunluluğu getirilmesi lazım. Küçük köy bakkalımızı bitirdiler, mahvettiler" dedi.

TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, küçük esnaf ve sanatkâr olarak en çok muzdarip oldukları konulardan birinin zincir marketler olduğunu söyledi.

Bunların şehrin her bir yanına 20'şer metre arayla açılarak, orada yıllardır esnaflık yapanları çok zora soktuklarını kaydeden Dere, "Çünkü içerisinde sadece gıda ve temizlik maddesi satması gerekirken adı üstünde market ama binlerce ürün satıyorlar. Lastik, çekme halatı, zincir, aklınıza gelen tuhafiye, züccaciye, nalbur. Yani o bölgede oturan bizim 415 meslek dalımız var. 1580 NACE kodumuz var. Buradaki mesleklerin hepsini kapanma noktasına getirdiler" dedi.

"KENDİLERİ BİRÇOK ŞEYİ ARTIK İMAL ETMEYE BAŞLADI"

Esnaf ve sanatkârın tek başına işinin başında durduğunu, alın teri ve emekleriyle para kazandığını kaydeden Dere, "Bizim alışlarımızla, onların alışları arasında çok büyük fark var. Onlar kendileri birçok şeyi artık imal etmeye başladı, fason üretim yapmaya başladılar. Tabii onlarla rekabet etme, yarışma şansımız yok. Böyle olunca onlar acımasızca bizi yok ediyor, öldürüyor, kapanma noktasına getiriyorlar. Birçok esnafımız iş yerlerini kapatıyor. Yasal düzenleme getirilmesi lazım. Bizim de onlarla eşit şartlarda yarışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ZİNCİR MARKETLER AÇILIRKEN MESAFE KOŞULU GETİRİLSİN"

Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun ile ilgili bir çalışma yapıldığını dile getiren Dere, TESK olarak bazı teklifler sunduklarını açıkladı. Dere, "Özellikle zincir marketler açılırken bir mesafe koşulu getirilsin. 80-90-100 metrekare dükkanlar, uluslararası marketler açılıyor. Bunların birbirine mesafesinin 500 metrenin altında olmaması lazım. Yani ulusal oldukları için, zincir market oldukları için otopark zorunluluğu getirilmesi lazım.

"KÖY BAKKALIMIZI BİTİRDİLER, MAHVETTİLER"

Nüfus konjonktürü getirilmesi lazım. Çünkü bugün baktığımızda bırakın mahalleleri, sokaklardaki marketleri, bunlar yaylalara, köylere kadar çıktılar. Oradaki küçük köy bakkalımızı bitirdiler, mahvettiler. Yani burada nüfus konjonktürünün öne çıkması gerekiyor. Bir düzenleme gelmezse onlarla rekabet etme şansımız gittikçe azalıyor, çok büyük sıkıntı çekiyoruz" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Esnafın insanlara 3 liralık sütü 15 liraya sattıkları günü de gördük,

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Editöler şu sitenizin kontrolünü yapsanıza. Sisteminiz batmış. Kaç kere yazıyor herkss. Yorum butonunu bile bulamıyoruz. İyice bokunu çıkardınız sitenin.

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıgirilmez:

aldığım ürün 3 harfli markette %35/40 fazla bu kadar şubesi olup pahalı satması akıl karı değil esnaf ta pahalı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıümit Deniz:

Evet katılıyorum bakkallarımıyı korumalıyız ve yıncırmarkeler belırılı uzaklıkta acılması lazım. hemen hemen 100metrede bir zincir market var.ve her şeyı satıyorlar bunlara kısıtlame getirmek lazım. Yakında içkide satarlar. esnaflarımıyı korumamız layım bu yapıdançyoksa boray dahe ılerde istedıklerini yaparlar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Ben hiç katılmıyorum. Bakkala girmek zorunda kalıyorum ortalama kalite bir süt 55 tl ye satılıyor. Markette aynı kalite 35 tl. Hakediyorlar. Mecbur kalmadıkça bakkaldan alışveriş yapmıyorum.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa muh:

tam olarak anlayamadım. Aynı ürünü yüksek fiyatla satamadıkları için mi şikayet etmişler?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

bakkalları öldüren fiyat politikasından ziyade esnafın müşteriye köpek gibi davranmasıdır. Şahsen her zaman küçük marketten alı veriş yapmaya özen gösteren biriyim ama esnaflar 5 para etmez karakterde insanlar ne yazık ki. İşini düzgün yapanları tenzih eder kendilerine saygılarımı sunarım orası ayrı.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
