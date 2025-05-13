TEMSAN'ın Enerji Üretimi ve AR-GE Faaliyetleri TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, Komisyonda yaptığı sunumda, TEMSAN'ın Türkiye'nin enerji politikasına uygun enerji üretim, iletim ve dağıtım alanlarında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri gerçekleştirdiğini, kuruluşun enerji sektörüne ekipman üreten, bakım onarım rehabilitasyon projeleriyle enerji verimliliğine katkı sağlayan milli bir ağır sanayi kuruluşu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji kaynakları, yerli ve milli teknoloji ile enerji piyasası entegrasyonu açısından bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Öztürk, "50 yıldır faaliyetlerini sürdüren kuruluşumuz bu vizyon doğrultusunda gelecekte de hizmetlerini aynı kararlılık ve sorumlulukta sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Öztürk, şirketin mali tablosuna ilişkin, "Tablolarımızı da son yıllarda karla kapatıyoruz ama ne kadar kazandığımız değil, ülkeye ne kazandırdığımıza odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketin, 2023'te ilk milli türbin tasarımını yaptığına işaret eden Öztürk, son dönemde AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının meyvelerinin alınacağı yılların geldiğini söyledi.

Öztürk, AR-GE ve tasarım merkezini aktif olarak hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Bu merkezde 17 kişilik ekiple, yerinde tasarım merkezi unvanı alan bildiğim kadarıyla tek kamu kuruluşuyuz. Bu vesileyle ürünlerimiz ortaya çıkmaya başladı. Yine proje yönetimi, bakım, rehabilitasyon ya da modernizasyon faaliyetleri anlamında özellikle hidroelektrik santrallerde ciddi başarılar elde etmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı projelerdeki tasarımların dijitalleştirilip veri bankalarında saklandığını belirten Öztürk, "Enerji sanayinde bir çatı kuruluşu olma hedefimiz var. Şirket kendi tasarımlarını üretir duruma geldi. Bazı santral çalışmalarında yerlilik oranımız yüzde 92, millilik oranımız yüzde 100." bilgisini paylaştı.

"TEMSAN'ın bu barajlarda üretim verimini artıran çalışmaları oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye'de baraj ve nehir tipi hidroelektrik santralleri olduğunu kaydederek, "TEMSAN'ın bu barajlarda üretim verimini artıran çalışmaları oldu. Bu oldukça önemli bir çalışmadır. Bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Komisyonda görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEMSAN'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço hesapları ibra edildi.