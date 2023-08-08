TÜİK verilerine göre, temmuz ayında BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarıyla en yüksek aylık getiriyi elde etti. Diğer yatırım araçları ise kaybettirdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu duyurdu.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; temmuzda en yüksek aylık getiriyi yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksi sağladı. Yİ-ÜFE ile euro yüzde 7,75, dolar yüzde 5,45 ve külçe altın yüzde 5,23 oranlarında reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 5,85 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 6,51, dolar yüzde 4,24 ve külçe altın yüzde 4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,93 ve DİBS yüzde 10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 81,52, TÜFE ile yüzde 77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.