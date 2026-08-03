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TÜİK: Temmuz enflasyonu yıllık %31,75 aylık %1,78

TÜİK: Temmuz enflasyonu yıllık %31,75 aylık %1,78
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TÜİK verilerine göre temmuzda tüketici enflasyonu yıllık %31,75, aylık %1,78 arttı. Gıda yıllık %37,53, konut %40,32 ve ulaştırma %30,83 yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları ise yıllık %27,83 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 31,75; aylık yüzde 1,78 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 37,53

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

7 ALT SINIFIN ENDEKSİNDE DEĞİŞİM OLMADI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 27,83 ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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