TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusuyla Kutlandı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan "TEKNOFEST Mavi Vatan", 30 Ağustos Zafer Bayramının' anlam ve coşkusuyla birleşerek çocukların büyük ilgi gösterdiği ve yoğun katılım sağladığı bir etkinlik haline geldi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere renkli bir deneyim sunuluyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan", 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sadece teknolojik gösteri merkezi olmanın ötesine geçerek, alana gösterilen yoğun ilgiyle milli ruhun, denizcilik mirasının ve gelecek vizyonunun bir araya geldiği buluşma noktası haline geldi.

Etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen çocuklar ve yetişkinler İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

"TCG Anadolu'ya binmek için çok heyecanlı"

Etkinliğe katılan çocuklardan Ateş Mangaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

TCG Anadolu'yu görmek için çok heyecanlı olduğunu aktaran Mangaoğlu, "Çok sıra olduğu için birkaç dakika sonra geleceğiz. Çok heyecanlıyım. Bugün çok güzel bir gün olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferimizi kutladığımız gün. Denizaltıya da gideceğiz. Denizaltı gemisini merak ediyorum. Hiç görmedim, ilk defa göreceğim." diye konuştu.

Yağız Deniz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, askeri araçları çok sevdiğini ifade etti.

Deniz, "TCG Anadolu'yu ziyaret ettim. İçinde uçaklar ve helikopterler vardı, çok güzeldi." dedi.

"Savarona'yı çok merak ediyorum"

Erva Gökçe ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla andığını dile getirdi.

"TEKNOFEST Mavi Vatan"a bugün geldiğini dile getiren Gökçe, "Çok güzel bir yer. Gemileri ziyaret ediyorsun, denizlere bakıyorsun, gemilerin içi çok güzel. Savarona'yı çok merak ediyorum ve ziyaret edeceğim." şeklinde konuştu.