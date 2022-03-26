Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor: "Bizim neyimiz eksik?"

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi esnafı, Edirne'de yaşanan Bulgar akınından kendi payına düşeni istiyor. Bulgar turist atağı yapan Süleymanpaşa Belediyesi, zaman zaman Edirne'nin İpsala Sınır kapısında kentin güzelliklerini anlatan broşürler dağıtıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Edirne'ye alışveriş için akın akın gelen Bulgar turist akınını Tekirdağ'a çevirmek için sınır kapılarında kenti bilgilendirici çalışma yapıyor. İlçedeki esnaflar da Bulgar akınından faydalanmak istiyor. Bulgaristanlı turistlere seslenen Süleymanpaşalı pazarcı esnafı, "Bizim neyimiz eksik? Buraya da bekliyoruz" dediler.

Pazar esnafından Nazif Selvi Bulgarların Tekirdağ'a da gelmesini arzu ettiklerini belirterek, bu konuda yetkiliklerden yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi. Tahsin Günaydın ise, "Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklareli'ne gidiyorlar, Edirne'ye gidiyorlar. Tekirdağ'a gelseler, tabi ki Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. En azından Trakya Bölgesinde pazar genelinde esnaflar iş yapar. Edirne'ye nasıl Bulgarlar geliyor, Edirne esnafı nasıl memnun kalıyorsa, Tekirdağ esnafı da bundan faydalansın. Gelmelerini isteriz. Ekonomiye katkıları olur. Esnaf da en azından iş yapar sevinirler. Gelmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim neyimiz eksik?"

Bülent Gülarslan da Tekirdağ pazarında Bulgaristanlı müşterileri beklediklerini kaydederek, "Bizim neyimiz eksik? Burada da bir potansiyel yakalansın istiyoruz. Buraya da gelsinler istiyoruz. Büyüklerimizin bu konuda ellerinden gelen neyse onu yapmasını istiyoruz. Bu vesile ile bu pazar da biraz daha hareketlenir" dedi. - TEKİRDAĞ