Tekirdağ'da Kasım ayında 3 bin 637 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında Tekirdağ'da toplam 3 bin 637 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2025 yılı Kasım Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az konut satışı yapılan iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'da Kasım ayında ipotekli konut satış sayısı 752 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artarak 207 bin 519'a ulaştı.

Tekirdağ'da diğer satış türleri kapsamında 2 bin 885 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde Kasım ayında diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında azalarak 119 bin 601 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 84,8 olarak gerçekleşirken, Ocak-Kasım döneminde diğer konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 olarak kaydedildi.

Tekirdağ'da Kasım ayında gerçekleşen 3 bin 637 konut satışının 1 bin 412'si ilk satış, 2 bin 225'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki 141 bin 100 konut satışının 46 bin 589'u ilk satış, 94 bin 511'i ise ikinci el satışlardan oluştu.