Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayrabolu'nun Kırsal Mahallelerinde Toplu Taşıma Hizmeti Başlatıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu'nun kırsal mahallelerinde toplu taşıma hizmetini başlatıyor. 24 Ekim 2023 Salı gününden itibaren 64-65-66-67-68 No'lu hatlar, her hafta Salı günü Hayrabolu'nun kırsal mahallelerinde hizmet verecek. Vatandaşlar güzergah ve saat bilgilerine www.tekulas.com.tr adresinden ulaşabilirler.

Vatandaşlara rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunma adına özellikle kırsal mahallelere ulaşım noktasında çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu'nun kırsal mahallelerinde de toplu taşıma hizmetini başlatıyor.

24 Ekim 2023 Salı günü itibariyle Tekulaş'a bağlı 64-65-66-67-68 No'lu hatlar, her hafta Salı günü Hayrabolu'nun kırsal mahallelerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız hatlarla ilgili saat ve güzergah bilgisine www.tekulas.com.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Ulaşım alanında yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle Tekirdağ'da ilkleri gerçekleştiren, çağın getirdiği teknolojik imkanları, insanların günlük hayatını kolaylaştıracak ve ulaşımda artı bir değer katacak şekilde hizmete yönlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu'nun kırsal mahallelerine yönelik hizmeti ile birlikte bu güzergahta önemli bir ihtiyacı daha karşıladı.

"HAYRABOLU KIRSAL MAHALLELERİNDE HİZMET VERECEK TOPLU TAŞIMA HATLARIMIZ HAYRABOLULU HEMŞERİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Hayrabolu kırsal mahallelerine yönelik önemli bir ulaşım hizmetini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımanın önemini biliyor ve vatandaşlarımıza rahat, konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım hizmeti vermek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Hayrabolu ilçemizin kırsal mahallelerinde faaliyet gösterecek hatlarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 24 Ekim 2023 Salı gününden itibaren Hayrabolu'nun kırsal mahallelerinde hizmet verecek olan 64-65-66-67-68 No'lu hatlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.