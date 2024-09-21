TEDAŞ, 30. Yılı Anısına 1000 Fidan Dikti

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), kuruluşunun 30. yılını kutlamak amacıyla başlattığı "TEDAŞ 30. Yıl Hatıra Ormanı" projesi kapsamında 7 ilde, yaklaşık 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kurum çalışanları, geleceğe nefes olmak için ülke genelinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştiriyor.

Çalışanlar, İstanbul, Elazığ, Diyarbakır, Van, Trabzon, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen etkinliklerle şimdiye kadar yaklaşık 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

TEDAŞ ailesi, kurumun hizmet verdiği tüm Bölge Müdürlükleri ile Eğitim ve Sertifikasyon İşletme Müdürlüklerinde hatıra ormanı oluşturmayı hedefliyor.

TEDAŞ'tan projeye ilişkin yapılan açıklamada "TEDAŞ ailesi olarak kurumumuzun kuruluşunun 30. yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Şirketimizin kuruluşunun yıl dönümü sevincini daha da anlamlı kılmak amacıyla hayata geçirilen hatıra ormanları projemiz, geleceğe yeşil bir miras bırakmanın yanı sıra; doğanın korunmasına ve sürdürülebilir bir çevre yaratılmasına da katkı sağlayacaktır. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle, yurdumuzun orman varlığının arttırılmasına katkı sunmak, vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve fidan dikme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Ağaç dikme faaliyetlerimizi bundan sonraki süreçte de bir seferberlik ruhuyla devam ettireceğiz. Bugüne kadar 7 ilde yaklaşık bin fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında, hizmet noktalarımızın bulunduğu tüm illerde bu ormanlarımızı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çalışanlar, çam, servi, ladin, sedir, limon, portakal, armut, mandalina, kiraz, şeftali, hurma, kayısı ve elma gibi çeşitli türden fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında dikilen fidanlara ise projenin gerçekleştirildiği bölgede çalışan personelin isimleri verildi.