Tcmb: TL Cinsinden Ticari Nitelikteki Nakdi Kredilere Yüzde 10 Düzeyinde Uygulanan Zorunlu Karşılık Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi - Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

Tcmb, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün akşam saatlerinde yayınladığı açıklama sonrası Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini duyurdu. TCMB'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

24 Haziran'da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir.

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir."

ANKA / Ekonomi