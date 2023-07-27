TCMB Başkanı Erkan: Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bütünsel yaklaşımın etkileri incelendikten sonra yapılabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmasının şart olduğunu belirterek, 'Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir.' dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmasının şart olduğunu belirterek, "Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir." dedi.

Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Mevduat faizlerindeki düşüşün ilk etapta yüzde 35'lere geldiğini ifade eden Erkan, bu oranın uyumlu bir yerde olduğunu söyledi.

Kredilere ilişkin hem enflasyonist etkilere yol açan hem de cari dengeyi iyileştirebilecek adımları attıklarını dile getiren Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir. Bu ortamda bütünsel bir optimizasyona gitmek en ihtiyati ve en doğru yöntemdir." diye konuştu.

Erkan, attıkları adımlarla hem miktarsal sıkılaştırmayı hem de faiz artırımını kademeli şekilde devam ettirdiklerine dikkati çekerek, yeni atacakları adımlarda parasal süreçte istikrarlı ve kademeli gittiklerini bildirdi.

Atacakları adımların henüz bitmediğine işaret eden Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha 1,5-2 aydır karşı karşıyayız. İncelemeler ve etki analizleri önemli. Makro ihtiyati çerçevede piyasayı dengeye ulaştırabilmek için her attığımız adımın verisini almak çok önemli. Eğer bunu yapmayıp 'Biz normalleştik' deseydiniz, bu etki analizleri değerlerini almadan, etkilerini görmeseydik bu çok yanlış bir yaklaşım olurdu. Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz hem ekonomi hem dengelerin oluşmasına fırsat verme hem de enflasyon ve diğer etkileri görme açısından çok doğru."

Erkan, bir soruya cevaben de "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman, hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız." ifadesini kullandı.

"Rezervlerin güçlenmesi sevindirici"

Dış finansmanın iyileşmesi, risk primlerinin düşmesi, rezervlerdeki artışın güçlü seyretmesinin sevindirici olduğunu belirten Erkan, bunların para politikasının etkilerinin başladığını gösteren süreçler olduğunu dile getirdi. Erkan, geçiş sürecinde atılacak adımların hem miktarsal sıkılaştırmayı hem de kurdaki istikrarı sağlayacak şekilde, enflasyonla mücadele adına atıldığını kaydetti.

Geçiş sürecinde dış finansmandaki iyileşmenin devamını beklediklerini vurgulayan Erkan, Merkez Bankasının fonlamayı desteklediğini bildirdi.

Erkan, "Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı stratejik vizyonu, bakanlıkların bunları uygulaması ve bankacılık sektöründe BDDK'nin düzenlemeleri söz konusu. Diğer kurumlarla eş güdümle çalışıyoruz. Fonlama açısından yapabileceğimiz desteği, cari dengeyi iyileştirecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. Her attığımız adımda bir sonraki adımı optimize ederek gideceğiz." dedi.

Yüzden fazla düzenleme yapıldığını, bunların etkilerinin de bileşken olduğunu ifade eden Erkan, bileşken etkinin bankacılık sektörünün dinamiklerini değiştirdiğini söyledi.

Erkan, şunları kaydetti:

"Birbirine girişmiş ve bileşken düğümü çözerken tek tek, ince ince nokta atışı yaparak gitmek durumundayız. Çünkü burada bir sıkılaştırma yapılmış zaten. Bazıları sıkılaştırma yönünde hareket ediyor şu an, bazıları da değişik hedeflere yönelik gidiyor. Optimizasyon problemini çözdüğünüz zaman makro ihtiyati çerçevede en güzel etki analizinin anlaşılacağı nokta en kısıtlayıcı olanı bulmaktır. Bir taneyi çektiğinizde o da mevduat kısmı, diğerleri çok hızlı bir şekilde etkilerini göstererek bizim önümüzde sergilenecektir. Aşırılıklar oluşturmadan, zarar vermeden, kademeli olarak götürmek her merkez bankasının yaptığı bir stratejidir. Amerikan Merkez Bankası aynı şeyi yapıyor."

Optimizasyon ve geçiş sürecine devam edeceklerini vurgulayan Erkan, 2024 yılı dezenflasyon ve sonrasındaki istikrar sürecini daha iyi, daha verimli ve kalıcı, sürdürebilir şekilde etkilemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)